Laura Torrisi esplosiva: l’attrice sui social si mostra in costume, foto bomba

Durante la stagione estiva, le personalità note condividono sui loro social i momenti più belli delle loro vacanze. Laura Torrisi ha deciso di mostrarsi al mare, in costume, più bella che mai, lasciando senza fiato chiunque la guardi.

Laura Torrisi continua a far parlare di sé con la sua bellezza che, unitamente al suo talento da attrice, l’hanno aiutata a raggiungere il suo meritato successo. Dopo un primo periodo in cui l’attrice (nata nel 1979 a Catania, ma pratese di adozione) ha partecipato ad alcuni reality e preso parte a diversi, da qualche tempo a questa parte ha deciso di dedicarsi alla vita da mamma e alla sua salute. Laura, infatti, non ha mai fatto mistero ai suoi follower di combattere da anni contro l’endometriosi, patologia che spesso la costringe a sottoporsi ad alcuni interventi. Dedichiamoci, però, ai momenti belli della vita della Torrisi, e scopriamo insieme come si è mostrata sui social la nostra bella siciliana.

L’estate di Laura

Dopo un anno di impegni lavorativi e familiari, Laura Torrisi ha deciso di godersi una meritata vacanza al mare, mostrando ai suoi follower quanto una mamma in carriera possa riuscire a essere anche una donna che si prende cura di sé.

Come possiamo notare nella foto postata dalla pagina “Vip italiane” su Instagram, Laura non è passata inosservata, raccogliendo 1.101 like e diversi commenti di ammiratori e ammiratrici che esaltano la sua bellezza.

Cosa sappiamo di lei

Laura Torrisi è sempre stata una ragazza molto educata e riservata, ma nonostante questo, è riuscita a conciliare la sua privacy con una carriera tutt’altro che privata. Laura inizia a muovere i primi passi come modella molto giovane, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia nel 1998. Dopo la sua prima apparizione in tv, la Torrisi inizia a ottenere qualche piccola parte in dei film – tra i quali Lucignolo, in cui è stata diretta da Massimo Ceccherini – iniziando così a farsi conoscere dal pubblico italiano. La vera e propria popolarità per Laura arriva nel 2006, anno in cui diventa una concorrente del Grande Fratello.

L’anno dopo la sua partecipazione al reality, Laura Torrisi recita nel film Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni. E questo è proprio il caso di fare una citazione: galeotto fu il film! Sì, perché da quel momento, Laura e Leonardo sono diventati una coppia non solo sul set, ma anche nella vita reale. Dalla loro relazione, nel 2010 nasce anche una bellissima bambina: Martina. La storia d’amore tra i due attori, tuttavia, non è destinata a durare, e nel 2014, di comune accordo, decidono di lasciarsi.

La carriera nel mondo del cinema di Laura non pensa ad arrestarsi e, a partire dal 2009, l’attrice inizia a prendere parte a una serie di film e fiction di grande successo: L’onore e il rispetto, Le tre rose di Eva e molti altri. Ma non è tutto, nel 2019 Laura Torrisi diventa un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, mettendo a disposizione del pubblico anche le sue inaspettate doti canore.