Beautiful, Hope e Steffy strepitose e sensuali sul web. VIDEO

Hope Logan e Steffy Forrester sono i personaggi di punta della soap opera americana Beautiful. Sul set si contendono l’amore di Liam Spencer mentre nella vita reale le due attrici sono molto amiche. Un video pubblicato tempo fa lo può confermare.

Le attrici che interpretano Hope e Steffy: amiche fuori dal set

Annika Noelle presta il suo volto da anni alla figlia di Brooke Logan ed è riuscita a conquistare il pubblico con la sua professionalità. Nella vita reale è felicemente legata al musicista Zach Fischer che a breve diventerà suo marito. Nella soap opera il suo personaggio deve fare i conti con Thomas per via dei piccolo Douglas e ciò non fa altro che rendere la relazione con Liam altalenante. Jacqueline Maclnnes Wood, invece, è sposata con Elan Ruspoli che reso padre i due bambini. Nelle prossime puntate entrerà nella vita del suo personaggio Steffy il dottor Finn, il quale scoprirà di avere Quinn come madre biologica. Per questo motivo Steffy non vivrà bene la storia d’amore, dal momento che i rapporti con la suocera non sono mai stati sereni. Il copione risulta sempre essere avvincente, in quanto i colpi di scena sono spesso dietro l’angolo. Le due attrici nella vita sono molto legate, come testimoniano degli scatti pubblicati da entrambe sui rispettivi profili Instagram. In un video sia l’una che l’altra sono bellissime e affiatate. Ecco la loro palese intesa sulle note di una famosissima canzone.

Annika e Jacqueline: due forze della natura

Il video è stato pubblicato da Annika Noelle il 19 febbraio 2019. Sulle note di una canzone di Britney Spears si cimentano in una performance carica di sensualità. Jacqueline ha optato per una chioma bionda, probabilmente per calarsi al meglio nei panni della cantante. Entrambe hanno un outfit davvero pazzesco che mette in risalto le loro strepitose curve. Si sono immedesimate molto bene nel pezzo da proporre, anche se alla fine del video Jacqueline gattona mentre ride a crepapelle. Ciò dimostra che le due attrici sanno essere anche autoironiche quando la situazione lo richiede. Il video ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che sono molto amate e seguite.

https://www.instagram.com/p/BuEbMfShH3Y/?utm_medium=share_sheet

Look diverso per Annika (Hope)

Nel video Jacqueline ha i capelli biondi. I telespettatori non sono abituati a vederla con questo look e lo stesso discorso riguarda anche Annika, la quale prima di entrare a far parte del cast di Beautiful aveva una chioma scura. Gli scatti risalgono addirittura al 2018 e molti sostengono che sia il riconoscibile. Altri , invece, dicono l’esatto opposto. Fatto sta che le due attrici riscuotono molto successo non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro bravura davanti alle telecamere.

