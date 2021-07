Ida Platano senza trucco: la dama di “Uomini e Donne” come non l’avete mai vista

Da quando è diventata una delle protagoniste di Uomini e Donne, tutti abbiamo imparato a conoscere la bella Ida Platano. La dama è diventata molto attiva sui social, ed è proprio sul web che Ida decide di mostrarsi al naturale.

Sono tante le donne dello spettacolo che da anni combattono contro i falsi prototipi di bellezza. Con l’avanzare della tecnologia e del web sono nati tanti programmi con i quali ritoccare foto, ridurre il girovita e assottigliare le gambe non è mai stato così facile. Scopriamo insieme cosa ne pensi Ida a riguardo.

La bellezza senza filtri

A Hollywood, attrici come Julia Roberts e Maryl Streep continuano a sfoggiare una bellezza senza tempo, invitando donne di ogni età ad amarsi per come si è e ad accettare l’avanzare del tempo, senza rincorrere a tutti i costi un modello di bellezza stereotipato. Anche in Italia abbiamo degli esempi di donne che non hanno paura di mostrarsi senza filtri. Le giovani influencer Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis hanno deciso di condividere sui social i loro problemi di acne, per esempio. Sembrerebbe, tuttavia, che non solo le giovanissime stiano provando a inviare messaggi di body positivity, ma anche donne più grandi che, ovviamente, tendono a lanciare messaggi di autostima alle proprie coetanee. Ida Platano, la dama di Uomini e Donne, ha deciso di mostrarsi in una foto che la ritrae raggiante, sorridente e bellissima, senza un filo di trucco.

Ida: paladina di sé stessa

Ida si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Durante il suo percorso, la donna ha avuto una relazione molto burrascosa con Riccardo Guarnieri, con il quale ha anche partecipato a una delle scorse edizioni di Temptation Island.

All’interno del programma, Ida ha sempre dimostrato di avere una grande forza d’animo, dedicandosi anima e corpo in una storia che ha avuto non pochi problemi. Altra dimostrazione di carattere è stata la reazione all’aggressione verbale, subita dalla dama nei giorni scorsi, durante una giornata di relax. La Platano, consapevole del fatto che queste cose succedano molto più frequentemente di quanto si pensi, ha deciso di condividere l’accaduto sui social.

Insomma sembrerebbe che Ida, oltre alla bellezza che l’ha contraddistinta nel programma, abbia anche il coraggio di essere sempre sé stessa. In che modo? Combattendo per le sue idee senza vergognarsi dell’opinione altrui, e mostrandosi senza filtri sul web che, al giorno d’oggi, è come gridare al mondo la propria vera essenza. Brava Ida!