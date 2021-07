Elisabetta Gregoraci delusa: “Salta tutto”

Reduce dalla partecipazione al GFVIP Elisabetta Gregoraci è attualmente alla conduzione di Battiti Live, il programma musicale estivo itinerante che sta ottenendo un successo d’ascolti inaspettato. Dopo l’esperienza nel reality dove l’ex moglie di Briatore si è messa in discussione come donna ma soprattutto come persona dimostrando al pubblico di non essere troppo viziata dagli agi e comfort Elisabetta si aspettava dai vertici Mediaset un’attenzione particolare che per ora non è arrivata.

Elisabetta Gregoraci: programma saltato. I motivi

Alla conduttrice calabrese è stato promesso un programma coerente con la sua esperienza e che sarebbe dovuto andare in onda subito dopo l’Estate. Stiamo parlando di Honolulu, un format comico che ricorda Made in sud che la Gregroraci ha co- condotto per qualche edizione. Elisabetta era determinata a lavorare e tornare a presentare un programma che è nelle sue corde, era certa che tutto fosse deciso ma poi l’è stato rivelato che i vertici Mediaset l’hanno sostituita niente meno con Fatima Trotta sua ex collega e considerata più idonea per portare al successo il programma.

Secondo alcuni rumors Elisabetta non avrebbe preso bene la notizia, voleva intraprendere la sua avventura di conduttrice di un programma tutto suo in onda in prima serata, soprattutto era certa che Mediaset avesse riconosciuto il suo talento a tal punto d’affidare una responsabilità televisiva tutta sua. Per il momento la moglie di Briatore che sui social condivide alcuni momenti speciali delle vacanze che sta trascorrendo con il figlio Nathan non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma chi ha avuto l’opportunità di parlarle ha riferito che non ha preso molto bene la notizia.

Honolulu, Fatima Trotta torna in tv dopo un anno d’assenza

Honolulu è il format previsto dai palinsesti Mediaset destinato a sostituire Colorado, un programma comico che sarà condotto da Fatima Trotta resa popolare proprio dalla presentazione di Made in sud. Fatima manca dal piccolo schermo da quasi un anno e a quanto pare è la figura perfetta per portare al successo Honolulu vista la sua esperienza nell’ambiente degli artisti comici.

Non sono stati ancora resi noti i termini del programma ma di sicuro il format sarà coerente con le novità del momento e riscontrerà un successo rilevante. Fatima ha condotto l’ultima edizione di Made in sud, oggi sospeso a causa della pandemia, insieme a Stefano de Martino che ha dimostrato d’essere un personaggio tv completo e molto amato dal pubblico. La presenza della Trotta è sicuramente un punto di partenza positivo per Honolulu che si annuncia un programma d’intrattenimento decisamente molto divertente.