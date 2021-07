Elisa Di Francisca: com’è oggi la vita della vincitrice di “Ballando con le stelle”

Nel 2013 è stata la vincitrice di Ballando con le stelle, ma oltre a essere una brava ballerina, Elisa Di Francisca è anche un’ex schermitrice. Vediamo com’è cambiata la vita dell’atleta dopo l’apparizione in tv.

Per chi non la conoscesse, Elisa è nata a Jesi nel 1982. La sua carriera da atleta inizia molto presto: tra il 1995 e il 2003 riesce a conquistare il podio ai campionati italiani, prima nella categoria “ragazze”, per passare poi, negli anni successivi, alle categorie “allievi” e “giovani”. Ad appena 22 anni, nel 2004, la Di Francisca approda nella nazionale italiana, vincendo la medaglia d’oro di scherma ai mondiali di New York. Da allora, Elisa raggiungerà una serie di traguardi che la porteranno a essere considerata una delle schermitrici italiane più forti di tutti i tempi, arrivando addirittura battere la grande Valentina Vezzali.

Elisa conquista “Ballando con le stelle”

Tra una vittoria e l’altra, Elisa trova anche il tempo di dedicarsi alla tv. Nel 2013 la vediamo partecipare a Ballando con le stelle, noto programma in onda su Rai1 condotto da Milly Carlucci. La trasmissione prevede la partecipazione di una serie di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che, in coppia con dei ballerini professionisti, si esibiscono a colpi di coreografie fino a decretare la coppia vincitrice.

Elisa, insieme al ballerino Raimondo Todaro, conquista il podio anche nella danza, vincendo la nona edizione di Ballando con le stelle. Quell’anno, il secondo posto è stato vinto dal pallanuotista Amaurys Perez, mentre al terzo posto si è qualificata l’ex Miss Italia Francesca Testasecca.

La vita di Elisa lontano dai riflettori

Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, la campionessa ha deciso di ritirarsi dal mondo della televisione per dedicarsi solamente allo sport. Due anni dopo la vittoria del programma, Elisa incontra il produttore e autore televisivo Ivan Villa, con cui inizierà una bellissima storia d’amore. Nel 2017 Ivan e Elisa diventano genitori del loro primo figlio, Ettore. L’amore tra i due non smette di crescere, tanto da decidere, nel 2019, di convolare a nozze. Ormai la Di Francisca si considera una mamma e moglie a tempo pieno e, con rammarico dei tanti appassionati di scherma, l’anno dopo il suo matrimonio l’atleta annuncia il ritiro dall’attività agonistica.

La decisione di rinunciare allo sport non è l’unica novità nella vita di Elisa: in quello stesso anno, infatti, viene anche annunciata una seconda gravidanza. Ed è proprio in uno dei periodi più difficili per noi tutti (a causa del Covid) che la vita di Ivan ed Elisa viene travolta da una nuova ondata di felicità. Il 19 maggio nasce il piccolo Brando, avvenimento che la mamma decide di condividere con i suoi follower.