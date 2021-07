Belén e Stefano uniti per sempre: questa l’opinione di Alessandro Rosica

Tutti noi, anche solo per una volta, abbiamo sognato pensando a una delle storie d’amore più chiacchierate d’Italia: quella tra la showgirl argentina Belén Rodriguez, e il ballerino napoletano Stefano De Martino. Anche loro, però, qualche anno fa, hanno deciso di mettere un punto alla relazione infrangendo – oltre ai loro – i sogni dei fan. Ripercorriamo insieme la nascita di questa storia e scopriamo cosa sta succedendo ora.

La nascita di un amore

Belén e Stefano si sono conosciuti nell’ambiente lavorativo, quando lui era ancora trai i ballerini professionisti di Amici, e lei interveniva come ospite nella trasmissione. Il loro amore è subito finito sulle pagine di tutti i giornali, in quanto, all’epoca, il ballerino era ancora sentimentalmente legato alla cantante Emma Marrone. Dopo anni di fidanzamento e un bellissimo matrimonio, Belén dà alla luce il piccolo Santiago. Dopo pochi anni però, l’idillio si rompe, e la coppia… scoppia. Per un breve periodo, Belén e Stefano conducono la loro vita separatamente, ma dopo qualche tempo – probabilmente anche per l’amore verso il loro bambino – ci riprovano, riunendo di nuovo la loro famiglia. Tentativo che, dopo poco, risulta essere inconcludente: nel 2020, dopo il lockdown, il ballerino e la showgirl decidono definitivamente di separarsi.

La nuova vita di Belén

Da qualche tempo, il cuore della bella argentina è tornato a sorridere con il giovane Antonino Spinalbese. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, però, il grande amore della vita di Belén non smetterà di essere Stefano.

Da pochi giorni, la showgirl è diventata mamma per la seconda volta: il 12 luglio, dall’amore di Belén e Antonino, è nata Luna Marì. La nascita della piccola è stata annunciata proprio sui profili social dei neo-genitori e delle loro famiglie. Sotto alcune foto della bambina, spuntano, tra i tanti, anche alcuni like di Stefano De Martino: un modo discreto per fare le congratulazioni alla nuova famiglia da poco formatasi.