Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi beccati così: fisici scultorei in “vacanza”

Riservati e innamoratissimi: così appaiono Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, una coppia amatissima che è stata beccata qualche tempo fa in una vacanza speciale.

Quando pensiamo alle coppie più solide del mondo dello spettacolo, il pensiero corre subito a Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, legati da tanti anni in un modo che appare indissolubile.

I fan della coppia sperano in un matrimonio che viene costantemente rimandato, ma secondo le ultime notizie i due potrebbero arrivare presto all’altare.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: relax e divertimento in famiglia

Dopo due figli e tanto tempo trascorso insieme, Silvia e Piersilvio vengono spesso immortalati insieme in fotografie che troneggiano sui principali settimanali di gossip, anche se i diretti interessati hanno sempre preferito vivere la loro storia lontano dalle luci dei riflettori per tutelare la propria vita privata e quella dei loro figli. Dalle immagini scattate in questi anni, la coppia appare unita e proiettata verso un futuro roseo.

In passato i due sono stati immortalati dal settimanale Oggi in un momento molto intimo e familiare, mentre trascorrevano qualche giorno di relax in famiglia, insieme ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Alcune foto li ritraggono nel bellissimo mare di Portofino, intenti a provare l’avventura di una gita sui sup, la variante del surf che prevede la capacità di restare in equilibrio su una tavola, spostandosi grazie al movimento dei remi.

Una famiglia felice e serena è quella formata da Silvia e il figlio di Silvio Berlusconi: i figli si impegnavano nel seguire le stesse gesta di mamma e papà, imitando i loro movimenti sulla tavola. Un’esperienza da ricordare per i bambini che la ripeteranno sicuramente negli anni, accompagnandola a tante altre situazioni felici che hanno vissuto e che vivranno.

Toffanin-Berlusconi: il segreto di un legame così longevo

La coppia ama molto trascorrere il tempo all’aria aperta in mezzo alla natura e in piena tranquillità. Così i due hanno deciso di allontanarsi dalla grande città e si sono trasferiti in una splendida villa nella piccola e caratteristica cittadina ligure, non rinunciando ai rispettivi impegni lavorativi che sono sempre maggiori: a settembre Silvia sarà impegnata nella conduzione domenicale di Verissimo.

La Toffanin e il dirigente Mediaset si sono sconosciuti nel 2001 negli studi televisivi dell’azienda, si sono innamorati e non si sono più lasciati. Dal loro amore è nato Lorenzo Mattia nel 2010 e poi Valentina Sofia, nata nel 2015. Come detto, non c’è stato ancora un matrimonio, nonostante si sia parlato spesso di nozze segrete: nessuna conferma è giunta a proposito di una cerimonia che si diceva fosse stata tenuta in gran segreto qualche tempo fa. Le nozze, però, a quanto pare, possono aspettare per questa coppia, unita da un grandissimo amore che riesce, a distanza di tempo dal primo sguardo, a conservare quella magia e quell’intesa che caratterizza i primi tempi di ogni relazione. Complicità e sostegno reciproco sono gli ingredienti perfetti per un legame che dura negli anni.