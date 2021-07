Temptation Island, ricordate Jessica Battistello? Eccola oggi, com’è e cosa fa

Tra le ex protagoniste delle passate edizioni di Temptation Island, ricordate Jessica Battistello, fidanzata di Andrea Filomena? A distanza di due anni dal reality show, ecco com’è diventata e cosa fa.

Correva l’anno 2019 quando Jessica Battistello e Andrea Filomena facevano il loro ingresso nel villaggio di Temptation Island per capire se il loro amore fosse talmente forte da resistere alle tentazioni. Il loro percorso terminò prima della conclusione del programma per volere di Jessica, che rimase coinvolta dall’ex single Alessandro Zarino, poi diventato tronista di Uomini e Donne.

Ai tempi, la scelta della Battistello fece molto scalpore: il web non esitò ad attaccarla ma, a distanza di mesi, lei e Andrea riallacciarono i rapporti decidendo di darsi una seconda possibilità. Ad oggi, però, Jessica e l’ex compagno hanno deciso di separarsi definitivamente, pur rimanendo in buoni rapporti. Lei si è allontanata dal mondo dello spettacolo, ma continua ad essere seguitissima sui social: ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Jessica Battistello oggi: cosa fa e com’è diventata

Terminata l’esperienza a Temptation Island, Jessica Battistello è diventata un personaggio molto popolare sui social dove conta quasi 200mila follower.

Ormai lontana dalle luci dei riflettori dopo il programma che ha segnato la prima rottura con il fidanzato Andrea Filomena, la giovane originaria di Piove di Sacco condivide con i fan momenti felici della sua vita.

Consulente assicurativa, Jessica sembra aver cambiato completamente vita dopo Temptation Island poiché dedica buona parte del sua tempo libero al lavoro di influencer.

Dimagrita e molto cambiata negli ultimi due anni, Jessica ha deciso di mettere fine una volta per tutte alla relazione con Andrea dopo una riappacificazione avvenuta qualche mese, a distanza di un po’ di tempo dalla fine del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Jessica Battistello e Andrea Filomena, perché è finita

Jessica e Andrea, infatti, hanno deciso di tornare insieme dopo la rottura avvenuta a Temptation Island, sperando di poter appianare i problemi di un tempo.

Ma la partecipazione al programma e l’esperienza vissuta non sono riusciti a cambiare o annullare i problemi di coppia.

Così, dopo una grave crisi di cui la Battistello parlò apertamente su Instagram, è stata lei stessa a conferma la rottura definitiva con Filomena.

“È finita perché se dopo 4 anni non si è ancora riusciti a raggiungere una stabilità che renda sereni entrambi, vuol dire che c’è un problema di fondo – aveva spiegato lei sui social – . Siamo rimasti in buoni rapporti”.

“[…] La nostra rottura non è dipesa da mancanze di rispetto o cose gravi […]Forse il rapporto cambierà quando uno dei due incontrerà un’altra persona ma il bene, per quanto mi riguarda, rimane sempre”, aveva concluso Jessica.