Miriana Trevisan cambia look da Federico Fashion Style: divina FOTO

La ex ragazza di Non è la Rai, Miriana Trevisan, ha deciso di cambiare look e si è rivolta all’hairstylist più in voga tra le star nostrane: Federico Fashion Style.

Showgirl tra le più popolari negli anni Novanta, Miriana Trevisan è tornata a fare capolino sul piccolo schermo nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip, quando concorrente del reality show era il suo ex compagno Pago. La napoletana si distinse per classe ed eleganza, ma anche per grande spirito di solidarietà femminile nei confronti della donna che ai tempi era legata al padre di suo figlio, Serena Enardu.

Poi sparita nuovamente dal piccolo schermo, Miriana Trevisan ha continuato ad essere molto seguita sui social, dove non mancano i complimenti quotidiani da parte dei suoi fervidi sostenitori. Maturata nel corso degli anni, la showgirl non ha perso la bellezza e l’eleganza che la contraddistinguevano sin dai tempi di Non è la Rai, dove condivideva il palco con Ambra Angiolini e tante altre ragazzine oggi diventate note in tv.

Miriana Trevisan, il cambio look

Seguita su Instagram da più di 150mila follower, Miriana Trevisan ama condividere con i fan scatti che ne mettono in evidenza l’estrema bellezza.

Negli ultimi giorni, però, la showgirl ha deciso di cambiare look rivolgendosi a Federico Fashion Style, hairstylist tra i più gettonati tra le star italiane.

“Super Marron Glacé per Miriana Trevisan, un look davvero molto sofisticato ma sempre molto glamour! Cosa ne pensate?”, ha scritto lui sul suo profilo Instagram, mentre lei replicava: “Quando tutto sta per cambiare arriva Federico”.

La Trevisan, dunque, sembra fare riferimento ad un cambio look che coincide con un cambiamento nella vita personale, ma sulla sua privacy ha sempre preferito mantenere assoluto riserbo.

Intanto, la scelta di Miriana è stata condivisa da gran parte dei suoi fan, che non hanno perso occasione di farle i complimenti per questa nuova immagine.

Miriana Trevisan, quanto costa il look da Federico Fashion Style

Per il cambio look, dunque, Miriana Trevisan ha preferito rivolgersi ad uno degli esperti più gettonati del momento.

Tra le assidue clienti di Federico Fashion Style, infatti, ci sono anche Alba Parietti, Valeria Marini o Tina Cipollari.

La showgirl, dunque, si va ad aggiungere alla lunga lista di clienti famose dell’hairstylist, i cui prezzi sono stati tempo addietro criticati da alcune donne che avevano frequentato il suo salone di bellezza.

Eppure, il listino prezzi di Federico Fashion Style non si discosta particolarmente da quelli di altri colleghi: il taglio varia dai 30 ai 40 euro, mentre il colore parte da 60 euro. Diversi, invece, sono i costi di trattamenti specifici come shatush o applicazione di extension di capelli veri, le cui cifre raggiungono tre zeri.