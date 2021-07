Una decisione drastica, quella presa dallo showman Marco Columbro, protagonista in assoluto del piccolo schermo negli anni Ottanta e Novanta: oggi sapete che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Classe 1950, Marco Columbro è stato uno degli attori e presentatori più noti della televisione italiana. Il suo debutto nel mondo del teatro risale agli anni settanta, dove ha avuto il piacere di muovere i suoi passi accanto a Dario Fo e a Zuzzurro e Gaspare. Successivamente il giovane Marco Columbro, dimostrando di avere stoffa per il mestiere, si sposta sul piccolo schermo, e arriva in casa Rai con la trasmissione Fantastico.

La vera notorietà, però, arriverà negli anni Ottanta, in particolare con delle trasmissioni che sono diventate dei veri e propri cult, come ad esempio Drive In o Auto Stop, per arrivare anche ai concorsi di bellezza come Miss Italia. L’apice del successo è arrivato quando, negli anni Novanta, Marco Columbo ha sancito la sua coppia vincente con la ballerina Lorella Cuccarini e da lì sono arrivati successi televisivi uno dietro l’altro fino a quando, negli Duemila, il noto showman ha iniziato ad allontanarsi pian piano dal piccolo schermo.

Oggi Marco Columbro che fine ha fatto?

Dopo un graduale allontanamento dal mondo dello spettacolo, Marco Columbro ha totalmente cambiato vita, appendendo al chiodo la sua carriera da attore e conduttore.

Oggi Columbro è felice accanto alla sua compagna, Marzia Risaliti, ed ha completamente cambiato lavoro, buttandosi nel mondo della ristorazione, infatti gestisce una locanda in Val D’Orcia, precisamente in Toscana, che comprende 18 ettari di bosco.

In una recente intervista, Marco Columbro ha spiegato il perché di quest’investimento che, come caseggiato, all’inizio era alla rovina, quasi sembrava fosse bombardato e all’abbandono: “Nonostante tutto c’ho visto delle pontenzialità“.

Così Columbro ha fatto un salto di genere: dal mondo della televisione e dai set del cinema è passato al mondo della ristorazione, anche qui con ottimo successo. Infatti, nonostante le gravi perdite vissute in questi anni della pandemia che obbligano a chiusure e limitazioni, nel rispetto delle norme anti Covid, il locale di Marco Columbro è riuscito a superare degnamente questo momento, senza problemi, e garantendosi comunque un flusso continuo di turisti.

Marco Columbro e la malattia

La carriera di Marco Columbro si è interrotta bruscamente quando, nel 2001, è stato colto improvvisamente da un ictus che, oltre ad averlo portato al coma per un lungo periodo, ha visto la necessità di ricorrere ad un percorso riabilitativo. Oggi Columbro sta benissimo ma per la televisione, dopo la malattia, era ormai ‘morto’.

“Sono stato in coma per ben 25 giorni” ha raccontato Marco Columbro spiegando come, dopo essere svenuto in una camera d’albergo, si è poi risvegliato, ritrovandosi su una sedia a rotelle, dopo un mese, in un centro di riabilitazione.

LEGGI ANCHE : Marco Columbro compie 70 anni, cosa fa oggi il conduttore?

LEGGI ANCHE : Marco Columbro fuori di testa | sono c**** miei | si rivolge alla D’Urso ti strappo i vestiti

Purtroppo, nonostante la ripresa di Marco Columbro sia stata ottima, per la televisione era ormai morto, così come lui stesso ha ammesso: “Per la televisione sono morto e così mi sono dedicato al teatro, alla mia azienda di biologico e al mio resort in Toscana” ha confessato l’attore e presentatore, descrivendo così la sua nuova rinascita.