Giorgia Palmas dolore per l’ex velina di Striscia La Notizia: “Fa male, ho il cuore spezzato”

I recenti incendi che hanno colpito alcune vaste zone della Sardegna stanno preoccupando i vertici regionali che hanno sin da subito invocato lo stato d’emergenza, ma anche quelli statali pronti a inviare soccorsi all’isola per placare la tragedia. A manifestare la loro indignazione e dispiacere vip come Giorgia Palamas che sui social ha voluto pubblicamente porre l’accento su un problema che non è insolito verificarsi nella sua terra. Con un post rappresentativo della tragedia che l’isola sta vivendo la Palmas si è detta molto colpita ma soprattutto inerme di fronte a tanta crudeltà.

Giorgia Palmas preoccupata: “E’ davvero difficile…”

Gli scatti mostrano il dramma della Sardegna causato dagli incendi, ma soprattutto i danni fatti al territorio e anche agli animali. Foto accompagnate da una lunga didascalia dove l’ex velina prova a spiegare le sue emozioni in merito a questa brutta situazione: “La verità è che è davvero difficile commentare quello che sta succedendo nella mia amata Terra. Fa male, fa sempre troppo male leggere di ettari ed ettari di macchia mediterranea, anche antica di secoli, persa per sempre. Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme e tutti vorremmo abbracciare quei cani pastore che hanno provato a difendere le loro greggi a discapito della loro Vita. “

Giorgia Palmas ha poi posto l’accento sulla crudeltà di quelle persone che procurano tanto dispiacere danneggiando uno dei posti più belli al mondo con gesti che vanno solo condannati senza se e ma: ” …se qualcuno sa di chi è la colpa parli e chiedo al nostro Governo oltre all’aiuto concreto per queste zone così terribilmente martoriate dall’ignoranza di pochi soprattutto PENE SEVERISSIME a chi causa inferni come questo” ha concluso la moglie di Filippo Magnini.

Giorgia Palmas: “Ho il cuore spezzato”

Giorgia Palmas non nasconde d’avere il cuore spezzato, gli incendi in Sardegna sono drammatici e stanno facendo dei danni irreparabili. L’ex velina ringrazia anche tutti coloro che si stanno impegnando sul campo per aiutare persone e animali e spera che a tutto questo presto si possa porre la parola fine. “❤️ grazie a tutte le persone che stanno aiutando sul campo, Vigili del Fuoco, aiuti arrivati via aerea, enti varie che si stanno occupando di aiutare le persone e gli animali. Io ho il cuore spezzato.”

Molti i commenti di solidarietà che la Palmas ha ricevuto, in tanti si sono uniti al grido di dolore e indignazione che l’ex velina ha voluto manifestare sui social e come lei si augurano che i colpevoli di questi sterili atti vengano puniti severamente. “😢mamma mia che tristezza ma x che esiste gente cattiva senza scrupoli di coscienza ma cosa vi viene dico io!” Ha scritto una fan e ancora: “Mi auguro che venga resa giustizia, inoltre, se vi sono responsabili, vengano puniti con pene adeguate al fatto.”