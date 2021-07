Sex and the City, ricordate Charlotte? Ecco com’è oggi: “Stravolta dalla chirurgia”

Finita l’attesa per le tante fans di Sex and the City, la popolare serie a cui sono seguiti anche due bellissimi film al cinema sta per arrivare con una nuova emozionante stagione che vedrà ancora una volta protagoniste le 4 ragazze di Manhattan alle prese con nuove situazioni, sicuramente diverse rispetto al passato dove erano più giovani ma anche intraprendenti e ricche di sogni da realizzare. C’è molto interesse intorno al ritorno di Sex and City, l’opinione pubblica ma anche la cronaca rosa da mesi non fanno altro che porre al centro dell’attenzione le interpreti della serie che ad oggi sono molto cambiate.

Sex and the City, il ritorno atteso delle 4 ragazze di Manhattan

Sarah Jessica Parker che interpreta Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon che nella serie è Miranda Hobbes, Kim Cattrall ossia Samantha Jones, e Kristin Davis alias Charlotte York non sono più le ragazze di New York alle prese con i loro nuovi amore e alla ricerca di un sogno da realizzare: oggi sono donne mature con lavoro, famiglie e impegni d’adulte che le costringono ad un ritmo di vita decisamente diverso da qualche anno fa. Ovviamente il tempo passato non ha cambiato il rapporto dell’iconiche amiche amate e apprezzate soprattutto dal pubblico femminile per il loro carattere.

Considerate anche icone della moda, le ragazze di Sex and the City hanno dettato mode e tendenze anticipando inconsapevolmente anche il trend dell’influencer. Ognuna con uno stile e un mood proprio diverso dalle altre tutte amano la moda e il fashion griffato e di questo non ne hanno fatto mai un segreto. Tuttavia nonostante l’interesse che il pubblico mostra per loro Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte sono molto cambiate, in particolare quest’ultima sembra aver subito più delle altre il segno del tempo che passa.

Sex and the City com’è cambiata Charlotte York, interpretata da Kristin Davis

Charlotte alias Kristina Davis è tra le protagoniste della popolare serie di Sex and the City che più sembra essere fiera e non preoccupata dei segni del tempo. Elegante e chic, iconica per la sua spontanea ingenuità del personaggio che interpreta Kristina ha rivelato in una recente intervista d’essere un ex alcolista, dramma che ha superato solo grazie alla recitazione:

“Sono un’ex alcolista sono viva e sono qui grazie alla recitazione. Recitare è l’unica cosa che mi ha spinto a combattere la dipendenza”. Nel dettaglio l’attrice ha raccontato: “Ho iniziato a bere fin da quando ero un’adolescente, non avevo stima di me, non davo importanza a nulla. Credevo che non sarei arrivata viva ai trent’anni. Per fortuna ho smesso in tempo, affrontando a testa alta le conseguenze”.