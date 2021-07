Stefano De Martino dichiarazione inaspettata: lo sfogo del conduttore, cosa non ha mai detto prima

Stefano De Martino è diventato uno dei volti più affermati del mondo dello spettacolo italiano e deve molto alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ballerino. Adesso sta cavalcando l’onda del successo grazie ai fan che lo sostengono. Non a caso ha fatto una dichiarazione inaspettata per ringraziare tutti per l’affetto che riceve.

Bellissime parole di Stefano

Nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, Stefano De Martino è stato un ballerino ed è attualmente un conduttore televisivo. Oltre a essere noto per il suo talento nel ballo, è stato al centro del gossip per la sua relazione con Belen Rodriguez. Dal loro amore è nato il piccolo Santiago, ma le loro strade si sono separate da tempo. Del resto la bella argentina ha dato da poco alla luce Luna Marì, rendendo così padre il giovane partner Antonino Spinalbese. Lui ha avuto vari flirt, però per il momento si dedica anima e corpo al lavoro e al figlio. Nell’ultima edizione di Amici ha avuto il ruolo di giudice con Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Probabilmente saranno riconfermati per l’anno prossimo, ma è ancora tutto avvolto nel manto dei mistero. Di recente ha fatto una bella dichiarazione per ringraziare tutti coloro che gli hanno dato la possibilità di essere ciò che attualmente è.

“Questo è il minimo presso da pagare per l’agio di cui godo”

Stefano è stato anche al timone della conduzione di Made in Sud con Fatima trotta, Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Poi dal 2021 ha condotto Stasera tutto è possibile al posto di Amadeus. All’inizio non si sentiva all’altezza dei nuovi incarichi, però si è rimboccato le maniche e ha ulteriormente conquistato i telespettatori. E’ amato per la sua bella personalità che è emersa anche nello studio di Amici. Infatti sono stati molto graditi i simpatici siparietti con gli altri due giudici. Quando le persone lo incontrano per strada, non esitano a fare i salti di gioia per la fortuna di vederlo dal vivo e non nel piccolo schermo. Riguardo ciò il ragazzo ha espresso un suo parere: “Io sono grato alla gente. Non mi lamenterò mai per l’invasione della privacy, una foto o un autografo. Questo è il minimo presso da pagare per l’agio di cui godo”. Come sempre dimostra che non si è montato la testa nonostante la fama conquistata nel corso del tempo.

Vacanze rilassanti per Stefano

Sulle pagine del settimanale Nuovo tv sono state pubblicate delle foto che ritraggono Stefano con qualche chilo in più. Si trovava in barca con la sorella Adelaide e alcuni amici. Non ha sfoggiato il fisico statuario di un tempo, probabilmente perché ha abbandonato il mondo della danza. Adesso che si occupa di conduzione, non ha bisogno di allenamenti costanti.

