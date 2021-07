Carlo Conti clamorosa gaffe per il conduttore: cosa è accaduto

Mancano poco meno di 2 mesi all’inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, ma il padrone di casa Carlo Conti potrebbe aver commesso una gaffe ancora prima di iniziare. Scopriamo di cosa si tratta.

Tale e Quale Show è uno dei programmi più apprezzati del panorama televisivo italiano, in onda dal 2012 ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori e ancora oggi continua a farlo grazie alle avvincenti sfide proposte ai partecipanti in gara.

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show

Nella giornata di venerdì 23 luglio, Carlo Conti ha presentato sul suo profilo Instagram alcuni dei nomi che prenderanno parte alla prossima edizione del suo seguitissimo programma. Tra questi: Ciro Priello dei The Jackal che torna in uno show da concorrente dopo il successo ottenuto a LOL, Dennis Fantina, Biagio Izzo, i Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando, Francesca Alotta e Pierpaolo Pretelli. Proprio con quest’ultimo pare che il conduttore abbia avuto una piccola svista.

La gaffe di Carlo Conti su Instagram

Infatti sembra che Carlo avesse commesso un errore abbastanza comune nel cognome dell’ex gieffino, scrivendo, Petrelli e non Pretelli. In maniera quasi istantanea i numerosi follower hanno segnalato la svista al conduttore che ha provveduto alla rimozione del post per poi ricaricarlo correttamente. Nonostante la gaffe commessa, il post non è passato inosservato tra i fan del programma che nei commenti si sono mostrati entusiasti dei nomi annunciati.

Tale e Quale Show data di inizio

Inoltre sotto al post di Carlo Conti si possono leggere centinaia di commenti di gioia per la presenza di Pierpaolo Pretelli nello show, che confermano il periodo d’oro del giovane rilanciato dalla partecipazione al Grande Fratello VIP. Ulteriori novità riguardo Tale e Quale Show arriveranno a breve come comunicato dallo stesso Carlo Conti su Instagram, in attesa dell’inizio della nuova stagione previsto per il 17 settembre come al solito su Rai 1.