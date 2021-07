Cambio look per Elisa Isoardi: ecco com’è oggi la bella conduttrice

Torniamo a parlare di Elisa Isoardi, celebre volto Rai ed ex concorrente di Ballando con le stelle e L’isola dei famosi. La conduttrice ha deciso di cambiare vita… e anche look. Vediamo come Elisa si presenta oggi.

Quante volte vi è capitato di guardare le foto di alcuni personaggi noti ed esclamare: “Come è cambiata!”? Tante? Bene, tenetevi pronti, perché anche la conduttrice Elisa Isoardi, dopo l’esperienza sull’isola, ha deciso di cambiare radicalmente una parte di sé. Vediamo di cosa si tratta.

I mille volti di Elisa

Si sa, quando una donna decide di cambiare acconciatura, vuol dire che sono previsti cambiamenti anche nella vita. Ed Elisa Isoardi, ultimamente, di cambiamenti nella sua vita ne ha fatti molti. Basti pensare che dopo diciotto anni di onorato servizio in Rai, la Isoardi ha deciso di dare una svolta alla propria carriera e dire addio a quella che, per gran parte della sua vita lavorativa, è stata la sua casa e la sua seconda famiglia. Ora Elisa, per rendere ancora più concreto il suo cambiamento di rotta, ha deciso di abbandonare anche il suo bel castano naturale, per dare il benvenuto a delle schiariture bionde che, se possibile, la rendono ancora più bella di prima.

L’amore per la famiglia

Elisa Isoardi, come spesso accade, per intraprendere la carriera all’interno del mondo dello spettacolo ha dovuto lasciare il suo paese d’origine. La conduttrice, infatti, è nata a Cuneo nel 1982, ma una volta raggiunta la maggiore età, Elisa si è trasferita subito a Roma, città in cui si è diplomata in teatro drammatico. Una volta terminati gli studi presso la scuola “Agorà”, la Isoardi ha intrapreso la carriera da Modella a Milano, periodo in cui ha anche preso parte ad alcuni videoclip musicali, tra i quali Tu no dei Gemelli Diversi. Il richiamo di Roma, però, è più forte, così la conduttrice decide di trasferirsi ancora una volta nella capitale.

Le vacanze estive, tuttavia, hanno sempre il sapore di casa: per questo Elisa Isoardi ha deciso di trascorrere le ferie nel suo paese d’origine. Da alcune immagini scattate da Oggi, scopriamo che in questo periodo Elisa si trova in provincia di Cuneo, precisamente a Castelmagno, intenta ad aiutare la sua mamma, Irma, nel ristorante in cui la signora lavora. Altri due grandi amori della conduttrice sono i suoi due barboncini, Zen e Cristina, da cui la Isoardi non si separa mai.

Nella vita di Elisa, però, ci sarà spazio anche per un altro tipo di amore? La relazione più chiacchierata che ha vissuto la Isoardi è stata, senza ombra di dubbio, quella con il leader della Lega Matteo Salvini, durata dal 2014 al 2018. L’anno dopo, nel 2019, sembrava che Elisa avesse aperto il suo cuore ad Alessandro di Paolo, ma la conduttrice ha annunciato la fine della relazione con l’imprenditore pochi mesi dopo. Chissà, magari il nuovo look di Elisa le porterà anche un nuovo amore.