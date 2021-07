Alberto Matano splende felice sui social | La fan in visibilio: “Sono pazza di te..”

“Splendido splendente” recita una canzone famosa e Alberto Matano in queste ultime ore ne sa qualcosa. Il conduttore e giornalista della Rai continua a far innamorare le fan attraverso le sue foto su Instagram. Nell’ultimo scatto appare molto felice. Cosa bolle in pentola?

Amatissimo dalle donne

Alberto Matano si sta godendo le vacanze estive prima di tornare negli studi Rai a settembre con La Vita in diretta. Visto il successo della stagione conclusasi da poco, sono alte le aspettative nei confronti del giornalista calabrese, che sicuramente, non mancherà di confermarle tutte. La sua professionalità e la sua competenza sono sotto gli occhi di tutti e il pubblico lo adora.

Lontano dalle telecamere Alberto sta allietando le fan attraverso i social, dove ultimamente, è molto presente con post e foto che raccontano le sue giornate. Seguito da 160 mila follower il conduttore è sempre più acclamato dalle donne italiane che vedono in lui, un vero e proprio sex symbol.

Il successo come presentatore

Nato a Catanzaro sotto il segno della Vergine nel 1972, Alberto Matano è approdato a La Vita in diretta dopo diverse esperienze importanti in programmi di successo e nell’ambito del giornalismo. Lo abbiamo visto per tanto tempo come mezzobusto al Tg1 delle 20 e negli ultimi tempi si è confermato anche nel ruolo di presentatore.

Essendo un uomo molto riservato, della sua vita privata si sa poco, anche se attraverso Instagram ne mostra qualche scorcio. Spesso lo vediamo in compagnia delle sue amiche o dei suoi nipotini a cui è molto legato.

Alberto Matano splende di luce propria

L’ultimo scatto ha mandato le fan in orbita. Matano appare sorridente, con alle spalle il tramonto romano. Ad accompagnare lo scatto una didascalia abbastanza curiosa: “Quando tutto splende…” Cosa vuole intendere il giornalista? Le sue fan non hanno atteso a riempire il post di like e di commenti adulatori:

“Sono pazza di te su questo non ci piove. Sono pazza di te perché chi sei mi commuove. Sono pazza di te di come vivere ti fa costruire.Un voler bene che diventa amare”(Elodie).Vorrei dedicarti anche “7+3 “e “Piccola Stella”di Ultimo,se ti va vai a vedere i testi. Una buona serata con stima ed affetto.” Scrive una fan. Oppure: “Sei un bravissimo e bellissimo” e ancora: “Bello, simpatico e bravissimo.”

Insomma, il bel giornalista ha fatto di nuovo centro.

La decisione per la prossima stagione de La Vita in diretta

Nella sua prima stagione de La Vita in diretta condotta in solitaria, Alberto Matano ha riscosso un enorme successo, facendo aumentare la crescita degli ascolti. Una soddisfazione personale e professionale importante che recentemente si è scontrata con alcune polemiche, dovute ad una sua importante decisione.

Alberto Matano che per tutto l’anno ha dovuto fare a meno del pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, pare che abbia deciso di continuare su questa linea anche nella prossima stagione televisiva, a prescindere dalla situazione epidemiologica dell’Italia. Staremo a vedere cosa succede.