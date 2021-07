Il Paradiso delle Signore Anticipazioni clamoroso spoiler: che ne sarà di Marta?

C’è un grande ritorno nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: rivedremo infatti Anna Imbriani a Milano, che entrerà nuovamente nella vita del proprietario del magazzino, Vittorio Conti, lasciato solo dalla moglie. Ecco le anticipazioni della soap seguitissima di Rai 1.

Novità per la vita sentimentale di Vittorio Conti

Vittorio Conti è stato lasciato da solo dall’ex Venere, sua moglie, Marta Guarnieri. Tuttavia gli spoiler ci annunciano che nella sesta stagione una donna importante per lui ritornerà a Milano e per questo motivo c’è grande trepidazione tra i fan della serie, che non vedono l’ora di guardare le nuove puntate di settembre.

Questa novità sta interessando maggiormente il pubblico: Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, sarà travolto da un grosso cambiamento della sua vita sentimentale. Ecco qualche dettaglio, partendo da dove eravamo rimasti.

L’annuncio della Rai del ritorno dell’attrice

La quinta stagione si è conclusa con Marta Guarnieri che lascia il capoluogo lombardo per partire verso gli Stati Uniti, lasciando anche suo marito Vittorio Conti. Questa partenza però sarà compensato da un ritorno eclatante, un personaggio che il pubblico ricorda bene, ossia Anna Imbriani. La stessa attrice che veste i suoi panni, ossia Giulia Vecchio, lo ha annunciato recentemente sui social: la 29enne brindisina si è immortalata su Instagram raggiante e con gli abiti di scena.

Ma non è solo il mondo del web ad esultare per le novità de Il Paradiso delle Signore, anche l’Ufficio Stampa Rai, ha accennato alle anticipazioni della serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo, durante la pubblicazione del palinsesto ufficiale della stagione televisiva 2021/2022. Alla conferenza è stato più volte fatto il nome di Giulia Vecchio e non tanto quella di Gloria Radulescu, che interpreta Marta.

Anna Imbriani al posto di Marta Guarnieri

Ma chi è il personaggio Anna Imbriani? I fan più fedeli la ricordano benissimo: era l’amica di Conti e la fidanzata di Quinto Reggiani.

Proprio con quest’ultimo era uscita di scena, lasciando Milano. La ragazza non vedeva Conti come un fidanzato ma come un amico. Cosa che nelle prossime puntate potrebbe totalmente cambiare. Perchè ci sono alte probabilità che ciò accada? Perchè la stessa Giulia Vecchio scambiando alcune battute con la Radulescu lo ha fatto ben intendere. Tanto per cominciare con un tag in cui scrive alla collega: “Ci siamo passate il testimone amica”. Non ci resta che attendere l’autunno per scoprire se Anna prenderà il posto nel cuore di Vittorio, al posto di Marta.