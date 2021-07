Uomini e Donne, la lotta contro il tumore della dama Luisa: “Operazione durata 7 ore”

Mai come al giorno d’oggi, purtroppo, si sentono notizie di persone che lottano contro quel brutto mostro chiamato cancro. Anche Luisa Monti, ex dama di Uomini e Donne, al momento sta lottando per sconfiggere la malattia.

Non è la prima volta che Luisa si ritrova faccia a faccia con il cancro: alcuni anni fa, la dama ha curato e sconfitto un tumore maligno alla tiroide. Dopo la partecipazione al dating show, la Monti ha catturato il cuore di molti italiani grazie al suo carattere deciso e spigliato. Proprio per questo motivo, una volta sbarcata sui social, molti dei suoi fan hanno iniziato a seguirla su Instagram. Il web, se usato bene, può essere uno strumento molto importante per condividere le proprie esperienze e aiutare chi ne ha bisogno. Questo Luisa lo sa, ed è il motivo per il quale, tramite il suo profilo, invita sempre tutti i suoi follower a capire l’importanza della prevenzione. Ecco le sue parole: “Amatevi, non perdete mai la speranza. Viva la vita”.

Il primo intervento subito da Luisa: le sue condizioni

Alcune settimane fa, Luisa Monti ha annunciato sui social di aver scoperto di avere un tumore al seno. Oggi la dama ha subito il suo primo intervento, durato ben sette ore. Nonostante sia un momento molto difficile per lei, la Monti ha deciso di tranquillizzare i suoi fan tramite un post su Instagram.

L’intervento è stato effettuato al policlinico Gemelli di Roma, che Luisa decide di citare anche all’interno del suo post per esprimere tutta la sua gratitudine nei riguardi di chi, con cura e professionalità, si è preso cura di lei.

Luisa, oltre che da un eccellente team di esperti, è circondata anche dall’amore della sua famiglia, del suo compagno Salvio Calabretta e dalla famiglia di suo fratello Massimiliano, dalla quale Luisa dovrebbe trascorrere i giorni di convalescenza dopo l’intervento.

Luisa, l’amore e il matrimonio rimandato

La quarantanovenne Luisa Monti si è fatta conoscere dagli italiani durante il suo percorso a Uomini e Donne. È stato proprio grazie alla sua partecipazione al programma che la Monti ha incontrato Salvio, uomo con cui condivide la sua vita ancora oggi. Nell’autunno 2019, Salvio e Luisa sono tornati negli studi in cui si sono conosciuti, e durante una chiacchierata con Maria, la donna afferma: “Ho scelto bene Maria, ho scelto un uomo con la u maiuscola. È una persona che finalmente mi completa”. Proprio grazie al grande amore e alla profonda complicità che li lega, la coppia aveva deciso di convolare a nozze.

I fan di Salvio e Luisa non aspettavano altro che l’annuncio della data del matrimonio, ma ad arrivare, purtroppo, c’è stata solo la notizia riguardante la malattia e, di conseguenza, il rinvio delle nozze. Nonostante la situazione, Luisa Monti non perde mai il sorriso, motivo per il quale noi tutti siamo certi che presto tutto questo sarà solo un brutto ricordo.