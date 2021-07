Un Posto al Sole, cambia orario la messa in onda della puntata di stasera. Ecco il motivo

Un Posto al Sole è la soap opera ambientata nel capoluogo campano e da anni regala tantissime emozioni al fedele pubblico della Rai. Secondo fonti attendibili pare che nelle prossime ore ci saranno delle novità inerenti all’orario della messa in onda. Ecco tutti i dettagli.

Un Posto al Sole, la soap opera italiana più longeva

Un Posto al Sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia. Non tratta solo il tema dell’amore, ma anche storie di cronaca nera, problemi sociali, vicende comiche e a tratti surreali. In questo modo gli attori possono mettersi alla prova con copioni che sono in continua evoluzione. Non sono mancate anche delle puntate incentrate su argomento poliziesco. Non a caso i telespettatori sanno senza ombra di dubbio che si sono verificati omicidi, rapine, sequestri di persona e anche storie di camorra. I personaggi vivono nel palazzo Palladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo, di fronte al mare e al Vesuvio. In effetti le inquadrature mostrano le bellezze di Napoli a tutti gli appassionati della soap opera. Nelle ultime ore si sono verificate alcune variazioni, quindi è giusto mettere al corrente coloro che seguono le vicende di Un Posto al Sole con tanta dedizione.

Cambio orario per le puntate del 26 e 27 luglio

In poche parole la puntata di ieri, lunedì 26 luglio, è andata in onda eccezionalmente alle ore 20.20. Lo stesso discorso vale anche per quella di stasera, martedì 27 luglio. Come già accaduto settimana scorsa per la puntata del 20 luglio, gli altri vertici della Rai hanno deciso di anticipare anche stavolta, anche se per pochi minuti, per ragioni di palinsesto. I fan possono stare tranquilli, in quanto potranno assistere alle vicende the formidabile cast. Nella puntata di stasera sarà al centro dell’attenzione Piero Abate e la sua sete di vendetta. L’uomo, dopo essere stato pestato da alcuni malintenzionati, si riprenderà e tornerà all’attacco per creare dei problemi alla famiglia Ferri. Non si sa ancora quali saranno le sue mosse, ma sicuramente terrà tutti con il fiato sospeso. Per quanto riguarda gli altri personaggi, Marina scoprirà cosa assilla Fabrizio al punto tale da turbarlo. Capirà che i problemi sono inerenti al suo pastificio. Ornella e Raffaele avranno delle discussioni perché vogliono intervenire in modo diverso sull’educazione da impartire ai figli.

Leggi anche -> Francesco Vitiello, Diego di Un Posto al Sole parla della sua malattia: le parole dell’attore

Gli sviluppi della settimana

Dal 26 al 30 luglio 2021 non mancheranno dei colpi di scena: Fabrizio cercherà di risollevare il pastificio ignorando suggerimenti di Marina, Patrizio prenderà una decisione importante sul suo rapporto con Clara, Franco e Raffaele soccorreranno Giulio dopo un’aggressione, Roberto e Filippo affronteranno un momento difficile insieme, Speranza sceglierà tra Vittorio e Samuel. Ovviamente ci sarà tanto altro, ragion per cui non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Un Posto al sole anticipazioni: in arrivo un nuovo personaggio, le novità