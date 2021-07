Elisa Isoard, la notizia che i fan stavano aspettando: l’ex naufraga pronta per…

Cosa bolle in pentola per la bella conduttrice Elisa Isoardi? Tornerà in Rai o la vedremo impegnata in altri palinsesti? Tutte le risposte alle vostre domande le troverete in questo articolo.

Tutti noi siamo abituati a vedere il volto di Elisa Isoardi trasmesso dai canali Rai, ma dopo diciotto lunghi anni, la conduttrice ha deciso di dire addio alla televisione di stato. Dopo la partecipazione all’ultima edizione del reality L’isola dei famosi, si sono iniziate a spargere delle voci per le quali Elisa avrebbe iniziato a far parte del gruppo Mediaset. Sarà davvero così?

La carriera di Elisa

Il percorso di Elisa Isoardi nel mondo dello spettacolo inizia nel 2000, anno in cui la vediamo partecipare al concorso di bellezza Miss Italia e aggiudicarsi il titolo di Miss Cinema. Da quel momento, Elisa decide di trasferirsi a Roma e iniziare a studiare recitazione: questo la porterà, tra il 2001 e il 2003, a prendere parte a diversi spettacoli teatrali. Dopo una breve parentesi milanese, la Isoardi decide di tornare a Roma, e nel 2005, finalmente, inizia la sua carriera in Rai.

Da allora Elisa non si ferma più. Dopo aver condotto vari programmi, quali Italia che vai; Festival di Castrocaro e Sabato e Domenica estate, nel 2008 arriva la grande occasione: sostituire Antonella Clerici nella conduzione de La prova del cuoco. Inizialmente, la Isoardi avrebbe dovuto tenere le redini del programma fino alla fine della gravidanza di Antonella, ma con estrema sorpresa di tutti, la conduttrice è stata poi confermata anche per la stagione successiva.

Elisa continua a essere uno dei volti Rai più apprezzati dal pubblico e non solo, e dopo il ritorno della Clerici alla conduzione del suo programma di punta, alla Isoardi nel 2010 viene affidato Linea Verde. Il suo percorso in Rai la vede protagonista fino al 2020, anno in cui La prova del cuoco (che dal 2018 le è stato nuovamente affidato) viene chiuso per un notevole calo di ascolti. Terminata l’esperienza da conduttrice, Elisa diventa un concorrente di Ballando con le stelle e, successivamente, prenderà parte al reality L’isola dei famosi, da cui sarà costretta a ritirarsi a causa di un infortunio a un occhio.

Elisa Isoardi avrà un futuro in Mediaset?

Non c’è che dire, Elisa Isoardi è stato un volto molto presente nella televisione italiana, ma che succederà ora? Dopo l’addio alla Rai e la partecipazione a L’isola dei famosi, si pensava che Elisa avrebbe avuto un posto speciale all’interno di Mediaset. Sembrerebbe, tuttavia, che dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022 il nome della conduttrice non sia stato pervenuto.

È stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a togliere ogni dubbio, affermando che con la Isoardi non c’è mai stato un progetto lavorativo specifico. Il settimanale Nuovo Tv, però, ci svela che ci potrebbe essere un’altra porta ad aprirsi per Elisa: la sua passione per la cucina avrebbe destato l’interesse del gruppo Discovery, che sarebbe molto felice di accoglierla nella sua grande famiglia.