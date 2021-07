Mercedesz Henger dimentica Lucas: in Grecia col nuovo fidanzato Michele

Bella da far girare la testa, Mercedesz, figlia dell’icona sexy Eva Henger, viene beccata in Grecia con un nuovo fidanzato, dopo aver detto addio a Lucas. Vediamo insieme di chi si tratta.

Mercedesz Henger è la biondissima e bellissima figlia dell’attrice Eva Henger. Dalla mamma, Mercedesz ha ereditato tutta la bellezza dei colori e dei tratti nordici, nonostante il loro rapporto, purtroppo, si sia incrinato, portando le due donne ad allontanarsi ed avere anche battibecchi pubblici.

La giovane Henger, però, non ha avuto il favore delle stelle neanche in campo sentimentale, visto che proprio agli inizi di giugno 2021, dopo un eterno tira e molla, aveva deciso di confermare a tutti la sua rottura definitiva con il suo compagno Lucas Peracchi.

A rendere ufficiale la fine della sua storia, era stato un post social in cui rispondeva alle curiosità dei follower: “Io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto”.

Quali i motivi della fine? La figlia di Eva Henger, su Instagram aveva confermato quanto già dichiarato anche nel salotto di Barbara D’Urso: lei e Lucas litigavano spesso e il lockdown non aveva favorito il loro rapporto. A quanto pare, però, sembra proprio che la bellissima Mercedesz abbia ritrovato la felicità.

Mercedesz Henger dimentica Lucas

Quest’estate 2021 sembra aver portato un nuovo amore nella vita della bellissima Mercedesz, ex naufraga dell’Isola dei Famosi che da pochissimo ha concluso una lunga relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne.

La coppia sembrava essere molto consolidata anche da una convivenza avviata a Castell’Arquato, città natale del personal trainer. Nonostante tutto, però, la Henger e Lucas per mancanza d’amore, così come hanno dichiarato, hanno deciso di lasciarsi e la bellissima Mercedesz ha lasciato la provincia di Piacenza e si è trasferita di nuovo a Milano.

La Henger ha dimenticato Lucas, specificando come non ci sia stata l’irruzione di una terza persona o un tradimento tra loro, e a quanto pare lo ha fatto in modo definitivo, visto che è stata paparazzata con una nuova persona.

Il nuovo amore di Mercedesz

A lanciare lo scoop dell’estate è la nota influencer Deianira Marzano che, attraverso la sua pagina Instagram, ha informato tutti i suoi follower dell’indiscrezione: Mercedesz ha detto addio a Lucas e sembra aver trovato la felicità nelle braccia di Michele, l’uomo con cui sta trascorrendo le sue vacanze in Grecia, precisamente nell’Isola di Santorini.

Chi sarebbe questo Michele, accanto alla Henger? A dare qualche dettaglio in più è stato l’Investigatore Social, uno dei massimi esperti di gossip italiano. A quanto pare Michele sarebbe nato a Pescara e si sarebbe trasferito a Milano, dove attualmente vive e avrebbe studiato per tanti anni tra Londra e Mosca.

Per cui, il nuovo presunto fidanzato di Mercedesz, sembra essere un facoltoso avvocato che sarebbe così riuscito a portare il sorriso e la felicità nella vita della figlia di Riccardo Schicchi.