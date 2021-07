Temptation Island, ricordate Sabrina Martinengo? Eccola oggi, cosa fa e com’è

L’abbiamo conosciuta a Temptation Island, edizione 2019, dove ha partecipato assieme al suo fidanzato, Nicola Tedde, più giovane di lei di 12 anni. Che fine ha fatto Sabrina Martinengo? Scopriamolo

Quelle carezze scambiate con Giulio Raselli

La sua partecipazione a Temptation Island è stata molto discussa, anche se ormai la 44enne Sabrina Martinengo, madre di 3 figlie, è tornata alla sua vita di sempre a Cuneo. Di lei, i fan del seguitissimo reality dei sentimenti, ricordano il suo avvicinamento al tentatore Giulio Raselli, che come ricordiamo, quello stesso anno a settembre, si è poi accomodato sul trono di Uomini e Donne. Le carezze e le effusioni scambiate con l’ex fidanzato di Giulia D’Urso, avevano fatto soffrire il suo fidanzato, Nicola Tedde.

“Sono una mamma che lavora, ho tre figlie che vivono tutte con me. Non voglio giustificare ciò che ho fatto, non è stata una bella cosa. Sono una che non dice che si è pentita, però ho ferito una persona che non meritava. Ora dico che non riporterei Nicola in un contesto del genere” Ha confidato in una recente intervista. Poi ha aggiunto: “Io sapevo benissimo che in quel momento stava recitando, ma volevo vivermi quella situazione. Più volte io l’ho voluto eliminare, anche durante il week end io ero titubante. Ma non mi interessava, in quel percorso ero io che dovevo capirmi. Io non sono arrabbiata con lui”.

Cosa fa oggi Sabrina Martinengo

A Temptation Island Sabrina e Nicola hanno attraversato una crisi profonda e davanti all’ultimo falò si sono ritrovati molto distanti, tanto che nessuno credeva che sarebbero ritornati insieme. E invece alla fine tra i due si è riaccesa la scintilla. Lontani dalle telecamere hanno riflettuto sul loro rapporto e si sono molto riavvicinati. Pare che abbiano persino deciso di vivere sotto lo stesso tetto e anche se per il momento non si parla di matrimonio, il fatidico Si è sicuramente nei progetti della coppia.

Dopo l’esperienza televisiva Sabrina Martinengo è tornata nella sua Cuneo dalle sue tre figlie e ha deciso di allontanarsi dal mondo televisivo. In compenso l’ex fidanzata di Temptation Island, spopola sui social: il suo account Instagram è seguito da 115mila follower ed è qui che pubblica foto e post che raccontano le sue giornate e che mostrano il suo fisico perfetto.