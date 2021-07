Mario Giordano, lo avete mai visto da giovane? Com’era il giornalista

Mario Giordano è un giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano. È stato direttore del TG4 per quattro anni per poi passare alla direzione delle Strategie e dello Sviluppo dell’Informazione Mediaset. Molti non sanno com’era in passato, all’inizio dei suoi esordi. Ecco una foto di circa venti anni fa.

L’invidiabile carriera di Mario Giordano

Nato ad Alessandria il 19 giugno 1966, Mario Giordano si è diplomato al liceo classico per poi laurearsi in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Torino. Ha lavorato con delle riviste e il debutto in televisione è avvenuto in seguito ad alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Grazie al ruolo di ospite nella trasmissione di canale 5, ha avuto la possibilità di condurre sulla Rai il programma televisivo Pinocchio. Nel 2007 ha diretto Il Giornale con cui ha già collaborato come editorialista. Due anni dopo ha lasciato Il Giornale per tornare a lavorare con la Mediaset a capo del Tg di Italia Uno. A partire dal 2018 conduce su Rai 4 Fuori dal coro dove assume atteggiamenti scenografici e giullareschi per affrontare in chiave polemica degli argomenti politici. Nel frattempo ha iniziato a prendersi cura su Panorama di una sezione intitolata Il grillo parlante. Ciò dimostra che Mario Giordano ha un curriculum degno di rispetto. Non tutti, però, hanno avuto modo di seguire il suo lavoro dall’inizio. Ecco una foto che lo ritrae negli anni della sua giovinezza.

Stile ed eleganza, tratti tipici del giornalista

Nonostante siano trascorsi tanti anni, Mario Giordano compare nello scatto con qualche ruga in meno, ma non è cambiato tanto nel corso del tempo. Adesso ha i segni della saggezza sul volto e i capelli brizzolati, però il sorriso e lo sguardo sono sempre gli stessi. Non rinuncia mai a un determinato modello di occhiali che esalta ancor di più il colore dei suoi occhi. Inoltre osservando la foto si può notare che lo stile dell’abbigliamento non è cambiato. In effetti compare sempre davanti alle telecamere con camicie, giacche e cravatte. È molto famoso per la sua voce acuta e per il suo modo di parlare veloce. Non a caso tanti comici si sono focalizzati su questa sua caratteristica per avere successo. Basta pensare al comico Fabio De Luigi che lo ha imitato in programmi televisivi come Mai dire domenica.

Uno scherzo inaspettato

Nel 2006 Mario Giordano è stato vittima di uno scherzo fatto dai produttori di Scherzi a parte. In pratica durante una finta intervista con una radio, i dj hanno lasciato il microfono aperto e hanno iniziato a parlare male di lui. Si sono soffermati soprattutto sulla voce e la cosa non è stata gradita dal diretto interessato. Le frasi più frequenti sono “Allarme meteo” ed “Eccezionali a Lugano”.

