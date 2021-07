Uomini e Donne, Nilufar ha ceduto al ritocchino? Com’era e com’è l’ex tronista

Nilufar Addati è stata una delle troniste del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Adesso è lontana dal piccolo schermo, ma è molto attiva sui social. In passato ha fatto una confessione ai suoi follower che riguarda il suo aspetto fisico. Ecco cosa ha detto.

Il percorso televisivo di Nilufar

Uomini e Donne è il programma che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella davanti alle telecamere. Nilufar Addati si era proposta come corteggiatrice per il tronista Mattia Marciano, il quale ha scelto Vittoria Deganello. La bella napoletana è piaciuta al pubblico al punto tale da spingere la relazione a proporle il trono che ha accettato senza alcuna esitazione. Ha condiviso questa esperienza accanto a Sara Affi Fella e Mariano Catanzaro. Al termine del percorso ha voluto approfondire la conoscenza di Giordano Mazzocchi, con il quale si è messa alla prova anche a un’edizione precedente di Temptation Island. Nonostante siano andati via insieme mano nella mano, dopo qualche mese non si sono detti addio e lui attualmente è felicemente fidanzato con la bellissima Arianna Mora. Per quanto riguarda Nilufar, fino a poco tempo fa si diceva che ci fosse un flirt in corso con Andrea Petagna, attaccante della Spal. A lanciare questa bomba ci ha pensato Deianira Marzano, ma per il momento non si hanno ancora conferme. Ciò che è certo, invece, è l’aver preso in considerazione la chirurgia estetica.

“Ho corretto una cosa che non mi piaceva il mio seno”

Nilufar non ha mai nascosto di essere andata sotto i ferri per rifarsi il seno. “Dopo un paio d’anni di riflessione sulla questione, mi sono sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva il mio seno, ovvero il fatto che fosse molto distante ed ascellare”, ecco le parole che ha voluto riportare per iscritto sul web. In quel periodo è stata assente dai social, dunque i fan si sono preoccupati. Di conseguenza gli hanno inviato una marea di messaggi che hanno avuto risposta. In effetti Nilufar è sempre stata disponibile con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Molti sostengono che si sia rifatta anche le labbra, ma la conferma non è mai arrivata. A prescindere da tutto la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne concorda nel dire che sia dotata di una bellezza stratosferica.

“Dai è stata gentile…”

Nelle ultime ore sui social stanno circolando delle offese rivolte a Nilufar da Jessica Mascheroni, ossia la fidanzata che si è lasciata andare tra le braccia del tentatore Davide Basolo. Sono state fatte delle affermazioni razziste, ma Nilufar ha replicato con estrema ironia: “Dai è stata gentile…che poi sono iraniana…”. Avrà inizio un botta e risposta tra le due ragazze?

