Carlo Conti, sapete chi è la sua ex fidanzata? Bellissima Showgirl

Carlo Conti è uno dei conduttori più popolari e apprezzati del nostro paese, ma avete mai visto la sua ex fidanzata? Scopriamo di chi si tratta.

Nato a Firenze nel 1961, Carlo ha dato il via alla propria carriera nel mondo dello spettacolo come speaker radiofonico dopo essersi licenziato dal suo lavoro in baca per inseguire il proprio sogno. Dopo una prima fase di gavetta in giro per le radio della sua regione, Conti arriva al grande pubblico passando per la televisione, riuscendo a farsi spazio e diventando uno dei conduttori più popolari del nostro paese.

La famiglia di Carlo Conti

Oggi Carlo è felicemente sposato con la costumista Francesca Vaccaro, i due hanno deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio celebrato nel giugno del 2012. La coppia oggi vive nel capoluogo toscano e ha un figlio, Matteo, nato l’8 febbraio del 2014. Ma prima di trovare la sua anima gemella il conduttore ha avuto un’altra importante relazione con una delle veline de L’Eredità, scopriamo di chi si tratta.

Chi è l’ex fidanzata di Carlo Conti

L’ex fidanzata del conduttore è Roberta Morise, valletta de L’Eredità in cui ha lavorato per ben 3 anni consecutivi. La relazione tra Roberta e Carlo è terminata nel 2011 secondo quanto dichiarato dalla donna alla rivista Chi, per motivi legati molto probabilmente alla differenza di età: “Con Carlo è stata una bella storia ma poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia.”

Cosa fa oggi Roberta Morise

Oggi Roberta dopo una breve parentesi a Sky Arte per la conduzione del programma Sei un paese meraviglioso dedicato alle bellezza dell’Italia, è tornata in casa Rai dove fino al 2020 è stata impegnata con la co-conduzione de I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli. Durante la prossima stagione televisiva scopriremo dove vedere all’opera l’ex valletta de L’Eredità.