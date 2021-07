Wanda Nara in bikini, Lato B e micro slip in primo piano: gli scatti vietati ai minori

Personaggio iconico, spesso protagonista del gossip negli ultimi tempi Wanda Nara più che far parlare della sua vita privata è al centro dell’interesse della cronaca rosa per l’ostentazione della sua perfetta forma fisica. La bella moglie di Mauro Icardi ufficialmente d’adozione italiana ha condiviso sui social la sua splendida vacanza a Capri: e così tra giornate al mare con i figli, passeggiate colorite nella bellissima isola campana l’influencer non ha potuto fare a meno di mostrare il suo fisico scultoreo frutto d’allenamenti intensi ma anche di una particolare attenzione alla dieta alimentare.

Wanda Nara hot a Capri: fans incantati!

Gli scatti sui social hanno mandato in visibilio i fans di Wanda che non hanno potuto non porre l’accento su tanta bellezza e sensualità. In particolare la foto in cui indossa un micro bikini giallo dove è di spalle e mostra il suo entusiasmante lato b ha ottenuto un boom di like impressionante allertando l’attenzione anche d’alcune note testate giornalistiche che ne hanno parlato in modo coinvolgente. Wanda è sicuramente un personaggio molto amato in Italia, la sua competenza calcistica dovuta al fatto d’essere la moglie d’Icardi le ha riservato in passato alcuni posti di prestigio in trasmissioni sportive molto popolari. Inoltre lo scorso anno ha occupato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip programma di cui è fan, ha sempre seguito con passione.

Molto attiva anche sui social Wanda attualmente si dedica molto al suo profilo Instagram, è a tutti gli effetti un influencer ufficiale e molto spesso si presta a sponsorizzazioni tipiche. Tuttavia la it girl ama mostrare molti momenti quotidiani che condivide con i suoi figli, ma anche i suoi intensi allenamenti divenuti iconici e seguiti da tanti fans che cercano d’emularla sperando di ottenere un risultato simile al suo. Sensuale ma soprattutto bomba sexy Wanda Nara è consapevole del suo potenziale, è fiera delle sue curve accentuate e non ha nessun problema a mostrarsi e condividere la sua fisicità sui social.

Leggi anche -> Wanda Nara, il duro attacco di Maxi Lopez sui social

Wanda Nara tifosa italiana doc: “Forza Italia”

Nonostante l’Italia sia la sua seconda casa Wanda Nara non ha mai nascosto d’amare il bel paese e anche quando il marito è stato trasferito in Francia lei ha scelto di rimanere a Milano con i figli. Durante le vacanze a Capri Wanda ha anche mostrato il suo lato di tifosa italiana doc, la signora Icardi ha infatti condiviso il suo entusiasmo per la vittoria degli Azzurri agli Europei e ha confessato d’aver sempre tifato per loro.

Recentemente Wanda Nara ha confessato quanto sia perfetto il rapporto sotto le lenzuola con Icardi, la loro intesa è sempre in crescita, anche se smentisce di fare sesso 12 volte al giorno. Il rapporto con il calciatore è passionale ma decisamente molto equilibrato e normale.