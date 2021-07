Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: dopo anni di amore e due figli arriva la dichiarazione

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più amate del mondo della televisione italiana. Tempo fa è stata fatta una dichiarazione dalla conduttrice di Verissimo che tuttora sta riscuotendo successo nel mondo del web. Si tratta di una vera e propria dedica d’amore.

Silvia Toffanin, pilastro fondamentale della Mediaset

Silvia Toffanin è entrata a far parte del mondo dello spettacolo in qualità di letterina nel quiz Passaparola condotto da Gerry Scotti. Grazie a quest’esperienza ha avuto modo di conoscere l’amica, nonché collega, Ilary Blasi. Da anni è al timone della conduzione di Verissimo e pare che abbia rifiutato la proposta di Maria De Filippi nel condurre Temptation Island Vip. Il motivo? Non togliere ulteriore tempo da dedicare alla famiglia: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo. Io tra carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia”. Tuttavia Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di recente che lei intratterrà gli italiani anche la domenica perché ha tutte le carte in regola per farlo. Quando la Toffanin parla della sua vita privata, non può fare a meno di spendere belle parole sul compagno di vita e sul loro futuro.

In arrivo le attesissime nozze?

Il fatto che Silvia Toffanin non si sia mai dedicata ad altro se non a Verissimo, dimostra che ha le idee precise sulla sua carriera televisiva e non vuole restare per tanto tempo lontana da casa. Una dichiarazione più bella non ci può essere, soprattutto se fatta da una donna del suo calibro. Per tanto tempo i fan hanno chiesto alla bella conduttrice del matrimonio, ma lei ha sempre detto che non è un pezzo di carta a suggellare l’amore che la lega a Berlusconi. Da qualche settimana, però, si sta vociferando che sarebbero pronti per compiere il grande passo. Il tutto avverrebbe a una condizione “innocente”.

Leggi anche -> Pillole gossip: Andrea Zelletta estremo cambio look, Silvia Toffanin nozze con Pier Silvio, Irama pazzo di lei

Doppio appuntamento in autunno?

Secondo fonti attendibili pare che la Toffanin abbia accettato di andare in onda anche la domenica con il suo programma televisivo Verissimo a partire dal prossimo autunno solo perché Pier Silvio le avrebbe proposto il matrimonio. La loro storia è nata nel 2002 e sono diventati genitori di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Sono una delle coppie più longeve della televisione italiana, quindi sono ammirati anche per il rispetto e l’amore reciproci che non si sono affievoliti con lo scorrere del tempo. Del resto non sono mai stati al centro del gossip per crisi o momenti altalenanti.

Leggi anche -> Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi beccati così: fisici scultorei in “vacanza”