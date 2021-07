Emma Marrone l’acconciatura fa impazzire i fan: l’ex di Amici si mostra così

Ex allieva d’Amici dove vinse meritatamente grazie al pubblico che ha da subito compreso il suo talento Emma Marrone è oggi una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Carattere deciso e determinato, la cantante salentina merita attenzione non solo per la sua musica ma anche per la scelta d’alcuni look che hanno fatto molto parlare di lei. E se qualche hater l’ha definita poco aggraziata Emma è sempre andata avanti per la sua strada mostrandosi anche senza trucco e in modo naturale.

Emma Marrone look ispirato agli anni ’90: boom di like!

Molto attiva anche sui social Emma è un icona di stile ma anche di tendenze, spesso i suoi outfit quotidiani sono fonte d’ispirazione per moltissimi dei suoi fans che amano imitarla nel look ma anche nella scelta del trucco e dell’acconciatura. I post condivisi dalla Marrone su Instagram sono spesso frutto di una sua modo d’essere semplice e naturale, momenti dove è lontano dal set e da trucchi e abiti particolari. E’ anche per questo che Emma piace al pubblico che la ritiene una persona vera, diretta e trasparente. In questi giorni l’ex vincitrice d’Amici ha postato alcuni scatti dove appare acqua e sapone ma quello che saltato all’occhio dei fans è stata la sua bizzarra acconciatura realizzata in modo spartano ma decisamente perfetta.

Emma ha scelto bunny chignon due cipolle separate iconiche che richiamano un look anni ’90 e che a lei sta benissimo. E’ possibile realizzare il doppio chignon sia in modo elegante ma anche più easy come ha fatto Emma in entrambi i casi è un mood bizzarro e giovanile che va decisamente copiato. L’haistylist Cristiano Filippini ha più volte dichiarato quanto sia di tendenza il Bunny chignon soprattutto in Estate: “Mi piace nella versione elegante, quella cioè con i capelli ben chiusi e lucidi, ma è molto carina anche nella rielaborazione che vediamo su Emma. Commentando spesso i look della cantante, infatti, ci siamo resi conto che ama le forme più morbide e disinvolte.”

Bunny chignon come realizzarlo?

Amato da Emma Marrone il Bunny Chignon è possibile realizzarlo tenendo conto d’alcuni accorgimenti che fanno riferimento ad una giusta riga tra i capelli, la posizione delle due cipolle laterali e anche una tendenza a tirare il più possibile i capelli. Infine se si ha un balayage come Emma Marrone l’acconciatura sarà ancora più bella e il contrasto dei colori tra le lunghezze metterà ancora di più in evidenza i punti luce sul viso.

Filippini ritiene Emma un icona di stile per questo si ispira molto spesso alle sue scelte in fatto di capelli, in particolare non può non concordare con la cantante sull’esaltazione del Bunny Chignon: “Il bunny chignon è un look che personalmente adoro! Lo trovo fresco e pieno di vitalità ed è un’acconciatura bella in tutte le salse”