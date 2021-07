Al via il countdown per andare all’altare: Francesca Fialdini, conduttrice e giornalista Rai, mentre è al mare con il compagno si scambia effusioni bollenti e pensa alle nozze.

Nel vasto panorama del giornalismo televisivo, uno dei volti che emerge per maggior professionalità e talento è quello della conduttrice e giornalista Rai, Francesca Fialdini. La giovane giornalista, classe 1979, dopo una laurea in Scienze della Comunicazione, ha mosso i suoi primi passi lavorando in Radio Vaticana. Da lì è iniziato il successo che le ha fatto muovere i primi passi come inviata di varie trasmissioni, per arrivare all’apice del successo grazie al programma ‘Da noi … a ruota libera’, in onda la domenica pomeriggio su Rai 1.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Francesca Fialdini è sempre stata molto riservata e poche sono state le notizie trapelate. Visto il totale silenzio sulla sua vita sentimentale, più di qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che la bellissima e bravissima giornalista fosse tornata single, visto che non faceva sapere nulla del suo privato.

Quest’ipotesi, però, è stata del tutto defalcata da alcuni scatti roventi in cui, Francesca Fialdini viene paparazzata proprio con il suo compagno.

Francesca Fialdini verso le nozze?

Lo scoop dell’estate coinvolge proprio la conduttrice di ‘Da noi … a ruota libera’: sembra che la giornalista Fialdini e il suo compagno stiano progettando il matrimonio.

Una notizia che arriva in modo inaspettato, alla luce di una grande riservatezza mostrata da Francesca sulla sua vita privata: la conduttrice, infatti, spesso aveva parlato di una storia molto importante nella sua vita ma non aveva mai svelato l’identità del fortunato.

A lanciare l’indiscrezione, questa volta, è stato il settimanale Nuovo: il compagno di Francesca Fialdini è Milo, un odontoiatra 41 enne di Lecco. I due piccioncini sono stati paparazzati mentre si lasciano trasportare dalle effusioni: Milo cosparge di baci la sua amata Francesca e i due sembrano non curarsi dei loro vicini di ombrellone. Insomma la giornalista Rai esce allo scoperto e, a quanto pare, è pronta anche per le nozze e per mettere su famiglia.

Francesca Fialdini e il compagno

Nonostante la riservatezza, la giornalista e conduttrice di ‘Da noi … a ruota libera’ ha sempre dichiarato di vivere una storia d’amore molto importante, seppur non aveva mai svelato il nome del suo compagno. Dopo tanto mistero, è spuntato il nome dell’uomo misterioso: Milo è il noto odontoiatra di Lecco che la Fialdini conosce, ormai, da tempo.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2009, quindi una relazione consolidata da ben dodici anni e che sta portando in Francesca il desiderio sempre più forte di convolare a nozze e, soprattutto, diventare mamma, così come confermato dalla stessa Fialdini in diverse interviste.

Questo desiderio di maternità nasce dal forte amore che la giornalista Francesca Fialdini prova per il suo compagno, impegnati in una relazione a prova di distanza: lei vive a Roma per lavoro, lui a Lecco ma nessuno dei due ha mai mostrato segni di cedimento o debolezza.