Qui solo una ragazza, oggi a 70 anni uno dei volti più importanti (e belli) della televisione. Ecco chi è

Loretta Goggi è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano ma la riconoscereste da giovanissima? Ecco la foto.

Nata a Rima nel 1950, Loretta Goggi fin da piccola ha studiato canto e musica per poi esordire sul piccolo schermo nel 1962 come attrice bambina in Sotto Processo e l’anno successivo incidere la sua prima canzone, Se la cercherai. Nel corso degli anni la donna è riuscita a farsi sempre più spazio nel panorama italiano fino a diventare la celebrità che oggi tutti conosciamo.

L’importante traguardo di Loretta

Oltre ad essere un nome storico del panorama televisivo italiano, Loretta è stata anche fondamentale per il raggiungimento di due importanti traguardi, infatti nel 1986 è stata la prima donna alla conduzione del Festival di Sanremo e anche la prima a condurre un game show, Loretta Goggi: in quiz.

Loretta Goggi da giovane

Quella di Loretta è una figura costante sul piccolo schermo italiano che dagli 60 in poi ha intrattenuto, divertito e regalato grandi performance al pubblico da casa tanto da essere ancora oggi una vera e propria icona. Sui social network sono molti i fan che hanno deciso di dedicarle una fanpage in cui celebrare l’artista ripercorrendo la sua carriera attraverso alcuni scatti iconici. Tra i contenuti pubblicati anche alcune foto da giovanissima che permettono ai fan più recenti di scoprire una Loretta del passato e a loro inedita.

LEGGI ANCHE—>Raffaella Carrà e Loretta Goggi, amiche o nemiche? Spunta la verità

Loretta Goggi icona gay

Negli Loretta, oltre ad essere diventata un volto storico della televisione è riuscita a guadagnare anche lo status di icona gay attraverso alcuni dei suoi brani come ad esempio Maledetta Primavera, diventata un vero e proprio inno della comunità LGBT. A questo proposito, la donna in un’intervista ha dichiarato di essere fiera e orgogliosa di questo riconoscimento tanto da aver presenziato alla celebrazione per i 25 anni dell’Arcigay a Milano.