Grande ballerino, opinionista di punta nei talk di Maria De Filippi e ricordato per il suo matrimonio finito con Paola Barale, l’attenzione del pubblico su Gianni Sperti non si placa: stavolta la curiosità è per la sua casa.

Oggi troviamo Gianni Sperti seduto comodamente sulla sedia degli opinionisti nella trasmissione di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il pubblico, da anni ormai, ha imparato a conoscere Sperti nelle vesti di opinionista che, ogni pomeriggio su canale 5, si diletta a commentare e criticare i vari personaggi della trasmissione.

Non solo ma, oltre la schiettezza e il ‘fare pungente’, Gianni Sperti si è evidenziato anche come abile spalla dell’altra opinionista della trasmissione, Tina Cipollari: i loro siparietti messi in scena nello studio di Cinecittà, appassionano il pubblico da casa e hanno dato vita ad un duo di gran successo.

Nel passato di Gianni Sperti, però, oltre ad un matrimonio lampo con la tanto amata showgirl Paola Barale, c’è soprattutto una lunga carriera di successi in qualità di ballerino professionista. L’opinionista, poi, ha appeso al chiodo le scarpe da danza, spiegando anche i motivi: “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni. Nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore” ha concluso Sperti.

Gianni Sperti e la sua casa da sogno

Sulla vita privata del volto noto di Uomini e Donne, c’è sempre stata molta curiosità e grande interesse. Ecco così che il pubblico pone l’attenzione sulla casa da sogno di Gianni Sperti e l’opinionista della De Filippi decide di convidere estratti della vita privata con i suoi follower.

La casa da sogno di Gianni Sperti si trova a Roma, ed è un appartamento che ha una meravigliosa vista sulla Capitale. Lo stile di arredo del loft è molto semplice ma cool: Gianni Sperti cura i dettagli e i particolari del suo appartamento.

La cucina ha dei finestroni di vetro enorme, con vista sulla città e il piano cottura ad isola, in modo che Gianni Sperti, mentre è intento a cucinare, può godersi il bellissimo panorama su Roma.

Gianni Sperti e la foto bollente

Decide di pubblicare una fotografia su Instagram in cui Gianni Sperti si mostra in un modo del tutto inaspettato: il corpo scultoreo del ballerino, bellissimo e marmoreo come un Adone, viene ripreso di spalle con il ‘lato B’ in bella vista.

La foto è uno scatto d’artista del fotografo Roberto Viccaro e mette in evidenza la bellezza del ballerino Sperti, ricevendo immediatamente una pioggia di like e di consensi: “Amico mio, la bellezza non va mai nascosta. Va sempre esposta e ammirata. C’è chi le statue le osserva nei musei e chi se le ritrova davanti in carne e ossa. A presto” scrive l’attrice Sandra Milo.

E ancora tanti altri commenti del tipo: “Sei un bronzo di Riace”, “Sei illegale”, “La perfezione”, “L’ottava meraviglia del mondo”, dimostrando grande apprezzamenti da parte dei fan.