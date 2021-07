Federica Panicucci, salta il matrimonio della conduttrice: brutte notizie

Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini sono ormai da mesi pronti a compiere il grande passo ma dopo un primo rinvio, anche questa volta qualcosa sembra essere andato storto. Scopriamo di cosa si tratta.

Federica Panicucci è una delle conduttrici più apprezzate e seguite del panorama televisivo italiano in cui è riuscita a farsi spazio dopo il debutto a Portobello, programma televisivo in onda su Rai 2. Indubbiamente tra gli show di maggiore successo della conduttrice non si può non citare Mattino Cinque, con cui Panicucci va in onda dal 2009.

Federica Panicucci e Marco Bacini

Nel 2015 Federica Panicucci ha deciso di comune accordo di separarsi dal marito il dj Mario Fargetta con cui ha avuto una relazione durata 20 anni di cui nove da sposati. La coppia ha anche avuto 2 figli: Sofia e Mattia. L’anno successivo alla separazione, la conduttrice ha intrapreso una relazione con Marco Bacini, noto imprenditore milanese proprietario del brand Rude is Cool.

Slitta il matrimonio di Federica Panicucci

La coppia sembra essere molto innamorata e ama condividere su Instagram alcuni momenti di intimità e tenerezza. Federica e Marco ormai da tempo hanno deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio ma purtroppo sono stati decisamente sfortunati poiché costretti a rinviare ancora una volta le nozze. L’indiscrezione al riguardo è arrivata dal settimanale Diva e Donna che sembra essere certo che per il 2021 la conduttrice non indosserà l’abito bianco.

Le motivazioni

Questa volta la causa del rinvio è dovuta alla pandemia e in particolare alla variante delta che diffondendosi a macchia d’olio sta facendo risalire i contagi anche nel nostro paese. Prima dello slittamento la coppia aveva pensato di celebrare il matrimonio in Puglia, a Fasano di Savelletri, frazione del comune di Fasano che affaccia sul mare, salvo poi optare per una location più vicina come Forte dei Marmi. Ma anche questa volta niente da fare per Panicucci e Bacini che dovranno attendere un periodo migliore per celebrare il loro amore come si deve.