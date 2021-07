Gilles Rocca, nuovo amore? “Con Miriam è finita dopo 12 anni”

Sorprendenti risvolti nella vita di Gilles Rocca: a quanto dicono i bene informati pare che la sua relazione con Miriam Galanti sia giunta al capolinea, ma cerchiamo di capire cosa è successo.

A lanciare l’incredibile scoop è il settimanale Nuovo e la notizia è proprio una di quelle che lascia senza parole, dal momento che i due sembravano innamoratissimi fino a poco tempo fa.

Stiamo parlando di Gilles Rocca e Miriam Galanti, una coppia che aveva fatto molto parlare di sé in occasione della partecipazione di lui all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Miriam e Gilles Rocca: amore al capolinea dopo l’Isola dei Famosi

Da quel momento l’attore non è apparso più in pubblico insieme alla sua collega Miriam, alla quale era legato da ben dodici anni. Le dichiarazioni d’amore numerose e continue alle quali abbiamo assistito in Honduras evidentemente non sono bastate a tenere in piedi questo rapporto: pare che qualcosa si sia rotto tra i due proprio dopo la fine del reality show condotto da Ilary Blasi.

Le voci si sono fatte insistenti e la rivista diretta da Riccardo Signoretti ha contattato il diretto interessato che però non ha né confermato né smentito i gossip sul suo conto. Il 38enne si è limitato a rispondere in modo molto vago, sostenendo di essere molto impegnato in questo periodo. Fonti molto vicine alla coppia hanno confermato la rottura tra i due, sostenendo che Rocca abbia letteralmente perso la testa per una mora molto sensuale.

Chi sarebbe la donna misteriosa che ha rubato il cuore del bel Gilles? Al momento non si conosce l’identità della donna e su Instagram non c’è niente che faccia pensare ad un nuovo flirt in corso per l’uomo. Nonostante Rocca e Miriam Galanti siano molto attivi sui social non sembra esserci traccia di immagini che testimonino il loro rapporto attuale. C’è chi ha pensato che la lontananza forzata li abbia allontanati definitivamente dopo qualche crisi. Ma davvero si tratta di un capitolo chiuso?

Chi è Miriam Galanti e come ha conosciuto Gilles Rocca

Quella che è stata la compagna di Gilles Rocca per tanto tempo, Miriam Galanti, ha 32 anni e lavora come attrice e conduttrice tv. Ha recitato a teatro e nelle fiction: l’abbiamo vista in Don Matteo e Che Dio ci Aiuti. Attualmente sta presentando su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola.

La Galanti e Gilles Rocca si sono conosciuti ad un corso di recitazione: a quanto hanno dichiarato pare sia stato un colpo di fulmine per entrambi, tanto da spingerli subito alla convivenza. Il primo appuntamento è stato molto romantico: Gilles ha portato Miriam in un bellissimo ristorante situato sul lago di Bracciano e dopo la cena i due si sono recati al Gianicolo, il colle che svetta su Roma e dal quale si può godere di una vista magnifica. Lì c’è stato il primo bacio e l’inizio di quel rapporto che ora pare sia terminato.