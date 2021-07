Alessandra Amoroso rompe il silenzio su Stefano Settepani: ecco perché è finita

A distanza di un anno dalla fine della loro relazione, Alessandra Amoroso parla per la prima volta di come sono andate le cose con Stefano Settepani.

Scartata inizialmente ai provini quando aveva soli 17 anni, riesce ad entrare nella scuola di Amici nel 2009: siamo all’ottava edizione. Il primo singolo che la cantante presenta in prima serata è Immobile, brano che raggiunge la prima posizione della Top Singoli e viene certificato disco di platino dalla FIMI. Il 14 settembre 2009 prende il via la finale di Amici e vince, ottenendo così il primo premio di 200.000 euro. Nella stessa serata riceve anche il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Da qui parte la scalata per il successo: dischi di platino, riconoscimenti ai Wind Music Awards, il premio Wonder Woman agli MTV Awards 2014 e molto altro. Parliamo di Alessandra Amoroso: una delle protagoniste del panorama musicale italiano.

La storia tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani

Già qualche mese fa, la nota cantante salentina ha parlato con coraggio del suo percorso di terapia. Adesso, in un’intervista rilasciata a Grazia, Alessandra Amoroso ha gettato luce su una storia tenuta per molto tempo lontano dai riflettori: quella con Stefano Settepani, produttore esecutivo e collaboratore di molti programmi tv. I due si sono fidanzati nel 2015, proprio dopo essersi conosciuti ad Amici ma la loro relazione si è spenta lo scorso anno.

La fine della relazione

L’annuncio ha lasciato sorpresi i fan della cantante, dal momento che la coppia sembrava essere piuttosto affiatata. I due, comunque, non avevano rilasciato dichiarazioni in merito, ed è solo adesso che si viene a scoprire qualcosa in più sui motivi del loro allontanamento.

Le parole di Alessandra Amoroso su Stefano Settepani

A distanza di circa un anno dalla rottura, ecco cosa ha dichiarato Alessandra Amoroso in merito alla fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore. Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”.

Il futuro della cantante

Amore a parte, Alessandra Amoroso è pronta a dedicarsi al 100% alla sua carriera. In programma c’è il concerto numero 200: TUTTO ACCADE a San Siro. L’evento arriverà a distanza di tre anni dall’ultimo tour di grande successo della cantante (32 date in 20 regioni italiane con oltre 170.000 spettatori), che per l’occasione presenterà dal vivo i brani del nuovo album in arrivo questo autunno Tutto accade.