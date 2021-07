Ignazio Moser, quanto guadagna il naufrago fidanzato di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser è diventato famoso in seguito alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Da poco ha terminato un’altra esperienza televisiva, dando nuovamente dimostrazione della sua determinazione e caparbietà. Molti si chiedono quanto ha guadagnato mettendosi in gioco davanti alle telecamere. Ecco la risposta alla domanda.

Il percorso televisivo di Ignazio

Ignazio Moser si è messo alla prova entrando nella casa del Grande Fratello Vip. Ha condiviso quest’esperienza con Giulia De Lellis, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Cristiano Malgioglio, Jeremias e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima era fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte che ha lasciato in diretta per iniziare una nuova relazione con Ignazio. Sono stati al centro del gossip per una serie di motivi, ma ad oggi hanno fatto ricredere la maggior parte degli italiani. Sono trascorsi degli anni, ma sono sempre affiatati e innamorati. Lui si è messo in gioco partecipando all’ultima edizione de L’isola dei famosi arrivando in finale. Ha anche avuto il coraggio di tagliarsi i capelli pur di fornire del cibo al gruppo di naufraghi. Una volta tornato in Italia, ha mantenuto i rapporti con Andrea Cerioli e con le rispettive fidanzate sono stati avvistati per le strade di Milano. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Cifre da capogiro

Ignazio è nato a Trento il 14 luglio 1992 ed è il figlio del ciclista Francesco Moser. Il ragazzo ha seguito le orme del padre ed è riuscito ad aggiudicarsi diversi premi e riconoscimenti. Infatti nel 2014 ha vinto il Memorial Lorenzo Mola a Botticino per poi avere il ruolo di opinionista del Giro d’Italia 2017 su Rai 2. Con Cecilia ha condotto Ex on the beach Italia su MTV e sui social è molto seguito. Secondo alcune indiscrezioni i naufraghi del reality sopravvivenza ricevono minimo dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Probabilmente il guadagno di Moser è oscillato tra i 15 e 20 mila a settimana. Durante il periodo della Grande Fratello Vip avrebbe incassato tra i 10 e 15 mila a puntata. Bisogna anche tenere in conto anche i guadagni che ha ottenuto per aver fatto opinionista di eventi sportivi, per la conduzione del programma e per la sponsorizzazione dei prodotti su Instagram. Di conseguenza non si può avere un’idea precisa del suo incasso, però sarà sicuramente sostanzioso.

“Ci stiamo lavorando”

A Verissimo Ignazio ha parlato a ruota libera sull’argomento dei figli: “E’ da tanto tempo che vogliamo diventare genitori, anche se non è una cosa che si fa in due minuti, ci stiamo lavorando”. I telespettatori ricorderanno anche che nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi gli ha dato l’occasione di fare la proposta di matrimonio a Cecilia che si è recata dall’altra parte del mondo per fargli una sorpresa. I due hanno ringraziato la conduttrice, però hanno detto che preferiscono vivere questo momento lontano dalle telecamere.

