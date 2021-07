Romantica sorpresa per Michelle Hunziker: “a noi donne brillano gli occhi” | Cosa è successo

Michelle Hunziker mostra orgogliosa e innamorata il mazzo di rose che suo marito Trussardi le ha regalato in queste ultime ore. Il web impazzisce!

Amore e attenzioni per una moglie bellissima

Una delle coppie più innamorate e romantiche del mondo dello spettacolo è senza dubbio quella composta dalla frizzante svizzera Michelle Hunziker e lo stilista patron dell’omonima casa di moda Tomaso Trussardi. La differenza di età tra i due (lui è più giovane di 6 anni) che all’inizio poteva sembrare un ostacolo per la bellissima conduttrice, con il tempo si è rivelata totalmente indifferente.

Trussardi infatti ha conquistato il cuore della Hunziker, riempiendola di attenzioni e di amore, fino a portarla all’altare nel 2014. Dalla loro unione sono nate le due figlie meravigliose Sole e Celeste, che si aggiungono alla primogenita di lei, Aurora, avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti.

Quell’incontro grazie a..

L’incontro di Tomaso e Michelle è avvenuto circa 10 anni fa grazie nientepopodimeno che a Vittorio Feltri

“Tommaso Trussardi è un amico. Una sera arriva Michelle Hunziker, che era mia amica da tantissimo tempo”, ha raccontato il giornalista. “Gli dico: vieni che te la presento, è una ragazza carina, simpatica. Mentre gliela presentavo gli toccavo il gomito e gli ho consigliato di regalarle un paio di borse”. Poi ha aggiunto: “Gli ho fatto scambiare i numeri di telefonino e mi sono accorto che avevo avviato una pratica destinata a finire bene”.

LEGGI ANCHE ———–>“Scappai da Eros Ramazzotti” | Michelle Hunziker clamoroso retroscena sul matrimonio

La sorpresa per Michelle Hunziker

Una pratica che si è conclusa più che bene, per citare le parole di Feltri, e che continua a far sognare i diretti interessati e i loro fan. Con il tempo Tomaso Trussardi non ha smesso di dare le giuste attenzioni alla moglie, anzi non esita a farle delle bellissime sorprese, come quella di qualche ora fa. In una giornata di luglio come tante altre, senza un motivo che possa ricondurre ad una data particolare, il marito della Hunziker l’ha piacevolmente stupita regalandole un mazzo di rose rosse.

LEGGI ANCHE ———–>Eros Ramazzotti la spara fortissima su Michelle Hunziker: a letto non la faceva questa cosa

“E se dopo 10 anni arrivano ancora delle rose …. senza un motivo…semplicemente così….a noi donne brillano gli occhi..” Scrive Michelle Hunziker su Instagram, allegando una foto che la immortala sovrastata di tantissimi fiori più belli di sempre.