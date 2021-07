Principe Carlo ha umiliato Lady Diana la notte prima del matrimonio: il retroscena

Avrebbero festeggiato 20 anni di matrimonio Lady Diana e il Principe Carlo se il loro sogno d’amore avesse resistito a tutte le vicissitudine da cui è stato colpito. In questi ultimi anni, soprattutto dopo la morte di Diana Spencer, molte sono state le cose dette e rivelate sul triste matrimonio vissuto dalla principessa amata dai sudditi inglesi e non solo. Sembra che la relazione tra Diana e Carlo sia finita molto prima della celebrazione delle nozze, la Spencer sapeva che il figlio d’Elisabetta non l’avrebbe mai amata come voleva eppure disse si al matrimonio con il reale.

Lady Diana appena ventenne umiliata da Carlo

Secondo quanto recentemente riferito dall’amica di Diana Penny Thornton in occasione della realizzazione di un documentario legato alla Spencer “The Diana Interview: Revenge of the Princess”, Lady D fu devastata d’alcune dichiarazioni che Carlo le fece la notte prima delle nozze. Il futuro re d’Inghilterra confessò a Diana che non l’amava e che nel suo cuore c’era solo Camilla: “Una delle cose più scioccanti che Diana mi ha detto è stata che la notte prima del matrimonio Charles le ha detto che non l’amava. Penso che Charles non volesse partecipare al matrimonio su una falsa premessa. Voleva chiarire con lei ed è stato devastante per Diana”. Penny ha precisato quanto Diana fosse delusa da quanto Carlo l’avesse detto ed era intenzionata ad annullare la cerimonia.

Da ricordare che all’epoca Diana aveva poco meno di 20 anni e gestire una notizia del genere a poche ore dalle nozze non era facile soprattutto perchè seppur convinta di non voler più sposare Carlo fu persuasa da tutto l’entourage della Corona Inglese a cambiare idea e a portare all’altare il Principe che per sua ammissione non voleva illudere Diana e ammise una verità che nessuno si aspettava. Carlo inoltre sarebbe stato convinto dal padre Filippo a sposare Diana: “Devi sposarla o lasciarla andare. Ha solo 19 anni”.

Lady Diana dopo il divorzio: “Non avrei dovuto sposare Carlo”

Lady Diana è stata una delle figure più amate della Corona Inglese, il suo ruolo di principessa del popolo fu esaltato dai sudditi che le diedero dei riconoscimenti anche inaspettati. Figura molto amata anche all’estero la morte di Lady Diana sconvolse il mondo intero e le rivelazioni che sono seguite al suo decesso sono state ancora più eclatanti.

Secondo quando riferito al settimanale Oggi dal coreografo Derek Deane, confidente e amico della principessa Diana sapeva sin dal giorno dopo le nozze d’aver fatto un errore a sposare Carlo. Diana infatti confidò a Derek che avrebbe dovuto annullare l’evento ma che fu convinta dal sistema: “Non avrei mai dovuto sposare Carlo, mi hanno convinto esasperandomi di parole”.