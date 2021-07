Pillole di gossip: Isabella spunta foto da giovane, Romina Power preoccupata per lui, Vite al limite, Milla irriconoscibile

Protagoniste del gossip settimanale tre personaggi molto amati dal pubblico la cui vita privata è recentemente sotto i riflettori per varie ragioni. Ad incuriosire il pubblico la dama Isabella Ricci che si è conquistato un posto d’onore nel dating show di Maria de Filippi spodestando in alcune occasioni anche la centralità di Gemma Galgani d’anni star del programma; molto amata anche Romina Power che sul suo account Instagram condivide quotidianamente momenti della sua vita privata oltre che professionale e poi uno dei personaggi di Vite al Limite Milla oggi decisamene diversa dal suo debutto in tv.

Isabella Ricci dama elegante e sensuale: l’avete mai vista da giovane

Isabella Ricci è tra le dame del trono over di Uomini e Donne arrivate alla corte di Maria de Filippi solo recentemente. Donna affascinante, elegante e anche molto sensuale Isabella ha alle spalle un matrimonio fallito, non ha figli ma è dedita soprattutto nel suo lavoro dove si è affermata in modo eccellente. Oggi donna matura e curata Isabella è stata una ragazza sobria e sofisticata dalla bellezza naturale e non costruita: alcuni scatti condivisi sui social mostrano la dama quando era giovane e hanno riscosso un successo non indifferente tale da ottenere un boom di commenti positivi e like tutti meritati.

Amante degli animali e dedita alla tutela della natura Romina Power in questi giorni ha preferito non apparire sui social per dedicare tutto il suo tempo a Taquito, il cagnolino di sua figlia Romina Jr. L’animale a quanto pare non è stato bene, ha dovuto subire un intervento al naso che la cantante ha documentato sui social e ora si è ripreso: ha recuperato perfettamente il suo stato di salute. Romina è stata molto in ansia per l’animale, gli ha dedicato il suo tempo ma soprattutto un’attenzione tale da richiederle un impegno quasi totale.

Vite al Limite, l’incredibile trasformazione di Milla

Programma molto amato dal pubblico di Real Time Vite al Limite racconta le storie di persone molto obese che hanno deciso di cambiare la loro vita. Tra le protagoniste del programma , Milla Clark, giunta nel 2013 dal Dottor Nowzaradan determinata a dimagrire e a riprendere in mano la sua quotidianità. Milla quando si è rivolta al programma pesava 340 kg, un peso decisamente preoccupante che non le permetteva di stare bene ma soprattutto d’avere una vita sociale e relazionarsi.

Oggi Milla ha raggiunto dei risultati sorprendenti e ha subito una trasformazione tale che è quasi irriconoscibile. “Sono così grata a Dio per avermi tenuto in vita per un altro anno” ha dichiarato la donna sui social. Milla rivela i suoi successi soprattutto perchè spera d’essere d’esempio a chi si presta ad affrontare un percorso difficile come il suo.