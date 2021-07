Vite al limite, Dottor Nowzaradan, avete mai visto la moglie? Ecco chi è la bellissima

Il dottor Nowzaradan è ormai una star della televisione e del web, grazie al programma “Vite al limite” che l’ha reso celebre in tutto il mondo. Poco incline a mettere in piazza la sua vita privata, di lui sappiamo che è stato sposato con una donna bellissima. Conosciamola meglio

La star di Vite al limite

E’ uno degli esperti più influenti del trattamento dell’obesità e degli interventi laparoscopici di bypass gastrico. Il dottor Nowzaradan esegue queste tecniche anche su pazienti estremi, con alto rischio, e questa scelta è stata la sua fortuna.

La sua clinica si trova al al 4009 Bellaire Boulevard di Houston e non è solo un centro all’avanguardia ma è anche la location del reality americano spopolato in tutto il mondo dal titolo ‘Vite al limite‘. Come sanno bene i telespettatori del programma Il dottor Nowzaradan segue i pazienti fortemente obesi che si rivolgono a lui con l’intento di dimagrire. Le varie tappe e i loro progressi vengono documentati per un anno. Lo scopo di tutto è l’intervento di bypass gastrico che li porterà a nuova vita. Il protagonista indiscusso del reality è senza ombra di dubbio proprio il dott. Younan Nowzaradan. Ma cosa sappiamo di lui? E soprattutto chi è la donna che gli ha rubato il cuore?

La bellissima moglie del dott. Nowzaradan

Nowzaradan è un chirurgo iraniano-americano, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica. Si è laureato in medicina a Teheran e poi ha proseguito le specializzazioni negli Stati Uniti. Lo specialista si è sposato nel 1975 con Dolores, diventata successivamente Dolores Nowzaradan, una bellissima donna che gli è stata accanto fino al 2002, anno in cui hanno deciso di divorziare.

Dalla loro unione sono nati i tre figli: Jonathan classe 1978, che tra l’altro è il produttore del programma che negli Usa si chiama My 600-lb Life e le due femmine, Jennifer nata nel 1980 e la più piccola Jessica, nata nel 1982. Il primogenito sposato con Amber è padre di due figli. Le femmine, di cui la prima come il fratello è sposata e ha un figlio, hanno imboccato la strada dell’arte. Jennifer infatti insegna arte presso una scuola superiore di South Austin. Jessica è appassionata di fotografia.

Ma cosa sappiamo dell’ex moglie Dolores? La donna quando è convolata a nozze con Now (così viene chiamato simpaticamente il dottore di Vite al Limite), lavorava come segretaria, ma poi ha deciso di dedicarsi alla famiglia per prendersi cura dei figli. Non ci sono dichiarazioni ufficiali sui motivi della loro separazione, anche se molte voci l’attribuiscono ai troppi impegni di lui.