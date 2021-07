Loredana Lecciso al vetriolo: “Adesso basta, chiudi la bocca…”

Nonostante i rumors e le voci di corridoio sulle varie vicende sentimentali, la compagna di Albano, Loredana Lecciso, dopo un lungo silenzio, decide di dire la sua: ecco cos’ha detto.

Loredana Lecciso, bellissima donna appartenente al mondo dello spettacolo, è diventata nota soprattutto dopo aver instaurato una relazione con il cantante Albano Carrisi. Quest’ultimo usciva dal lunghissimo e storico matrimonio con Romina Power dove, però, ormai tutto era irrecuperabile. Il cantante di Cellino San Marco ha conosciuto la giovane e affascinante Loredana ed ha deciso, così, di dare una nuova opportunità all’amore, aprendosi ad una nuova relazione.

Dalla loro storia d’amore, quindi, sono nati i loro due figli, Jasmine e Albano junior, oggi due giovani adulti che, oltre lo studio, coltivano le proprie passioni. Intanto il loro amore dura da ben 21 anni e, di fronte a questo traguardo, Loredana Lecciso ha deciso di dire basta: vediamo insieme cosa succede.

“Chiudi la bocca…”: Loredana Lecciso dice basta

In un’intervista doppia rilasciata al settimanale Oggi, la coppia felice e duratura formata da Loredana Lecciso e il suo compagno Albano decide di raccontarsi nel dettaglio. Tra i due ci sono stati momenti di crisi molto delicati ma, fortunatamente, tutto è sempre rientrato, portando la coppia a trovare la pace e l’armonia, soprattutto durante il lockdown.

In questo lasso di tempo, Loredana e Albano hanno avuto molte più occasioni per stare insieme e ritrovare l’intesa giusta. Nonostante tutto, però, i pettegolezzi e le voci di corridoio, in particolare sulla vita sentimentale di Albano, non si sono mai placate, alludendo soprattutto ad un possibile ritorno di fiamma con la sua ex moglie Romina Power.

Albano Carrisi, però, ha sempre escluso categoricamente questo chiacchiericcio, ammettendo che tra lui e la sua ex Romina c’è stato un bel passato ma improvvisamente è scesa la notte ed ora la coppia del passato ha perso la passione ma provano stima e affetto, l’uno per l’altra, come fossero fratello e sorella.

Loredana Lecciso, attuale compagna del leone di Cellino, ha deciso, però, in quest’occasione di dire la sua, rompendo il silenzio e attaccando con toni aspri chi è andato contro la sua storia con Albano: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”.

Albano e Loredana Lecciso si sposano?

Una coppia consolidata che sta insieme da ben 21 anni ma, a quanto pare, il matrimonio tra di loro è escluso. Nell’intervista il cantante Albano è molto chiaro sulla sua posizione: “Il nostro matrimonio è mentale” spiega.

La stessa Lecciso sembra condividere questa scelta, sottolineando come entrambi hanno alle spalle matrimoni finiti e che andare all’altare era una priorità di gioventù, quando si voleva mettere ordine nella propria vita, mentre adesso: “Ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Albano e lui con me” ha spiegato la compagna del cantante.

Quindi chi sperava in un ritorno di fiamma tra Albano e Romina, resterà deluso, così come chi sperava nel matrimonio tra il cantante e Loredana.