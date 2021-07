Erano le sorelle Slaton di Vite al limite, pesavano 400 kg: oggi sono diventate così [FOTO]

Ex protagoniste dello spin-off di Vite al limite, Sorelle al limite Emmy e Tammy Slaton furono molto seguite. Le due donne decisero di sottoporsi alle rigide cure del dottor Nowzaradan perchè avevano raggiunto uno stato d’obesità che impediva loro una vita normale: erano arrivate a pesare più di 400 kg e questo era deleterio per la loro quotidianità. Convinte che fosse giunto il momento di fare qualcosa e cambiare la loro vita, le sorelle Slaton per molto tempo hanno interessato il pubblico dimostrando il loro impegno e la loro volontà di dimagrire. Ma che fine hanno fatto oggi le due donne e come sono diventate? In molti si chiedono se hanno raggiunto i loro obiettivi ma più che altro se sono riuscite a mantenere i risultati raggiunti.

Vite al limite, Ammy e Tammy Slaton ecco quanti kg hanno perso

Ammy e Tammy hanno raggiunto un peso di circa 400 chili ciascuna, il loro cattivo rapporto con i cibo è stato il frutto di un passato e un’infanzia difficile che le ha portato a sfogare le loro insicurezze e paure in un’alimentazione non adeguata. Consapevoli di dover fare qualcosa per avere un vita dignitosa ma soprattutto normale Emmy e Tammy si sono rivolte alla famosa clinica di Houston e qui hanno iniziato con fatica il loro percorso di rinascita che l’ha portate oggi ad avere un vita diversa ma soprattutto ricca d’emozioni. I 4oo chili che ognuna delle sorelle si portava dietro sono oggi un ricordo lontano.

Amy ha perso 150 chili e è rimasta anche in dolce attesa mentre Tammy è stata protagonista d’alcuni episodi di cronaca. Molto attive anche sui social sembra che le due sorelle non abbiano abbandonato il loro percorso di dimagrimento, sono a metà strada e decise a ritrovare un equilibrio fisico. I consigli del dottor Nowzaradan sono determinanti per raggiungere il peso forma che per le due sorelle è una metà oggi non più così irraggiungibile visto che in questi giorni stanno assaporando i primi effetti del cambiamento subito.

Sorelle Slaton 400 kg per due

La strada per il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla clinica di Houston sembra essere ancora molto lunga, ma a quanto pare le sorelle Slaton 400 kg in due sembrano essere determinate nel loro scopo. Da ricordare che le due sorelle inizialmente erano molto ostili alle indicazioni del famoso dietologo e mostravano reticenza, poi hanno compreso quanto era importante per loro perdere peso e hanno accettato di seguire il loro percorso destinato a ricondurle ad una vita normale.

Le sorelle Slaton dette anche le temerarie per la loro forte personalità hanno conquistato il pubblico del particolare reality e tra gli alti e bassi sono riuscite a perdere una quantità di peso considerevole anche se a causa d’alcuni eventi in determinanti periodi si sono allontanate dalla retta via.