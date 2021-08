“Un posto al sole”: anticipazioni della puntata in onda questa sera, venerdì 6 agosto

Da quando è andata in onda la prima puntata, tutti gli appassionati del genere non aspettano altro che arrivi il momento di un altro episodio di Un posto al sole. In questo articolo stuzzicherò la vostra curiosità regalandovi delle piccole anticipazioni proprio dell’episodio in onda questa sera, venerdì 6 agosto.

Chiunque sia appassionato di telenovele non perde occasione di restare aggiornato su ciò che succede a Palazzo Palladini, luogo cult nel quale si svolgono tutte le vicende di Un posto al sole. Oltre a intrighi, storie d’amore e racconti di vita quotidiana, la soap ci regala ogni volta delle splendide inquadrature di Napoli, città partenopea per eccellenza. Scopriamo cosa succederà questa sera nella puntata in onda su Rai3 alle 20.45.

Una vecchia conoscenza riappare nella vita di Filippo

Dopo l’operazione al cervello che gli ha portato via gran parte dei suoi ricordi dal 2012 in poi, Filippo sta cercando in tutti i modi, anche grazie a un percorso di terapia, di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Tra le tante cose che l’uomo ha dimenticato, ce n’è una che sta creando grossi problemi all’interno del suo nucleo familiare: Filippo, infatti, non ricorda di aver sposato Serena, di aver avuto con lei una figlia (Irene) e che presto, insieme a sua moglie, diventeranno nuovamente genitori.

Sconvolta dalla situazione che sembra aggravarsi sempre di più, e dopo la decisione di Filippo di tornare a vivere a casa con suo padre Roberto per qualche tempo, Serena decide di partire insieme a sua figlia per andare a trascorrere qualche giorno di vacanza lontano da tutto e tutti.

Filippo è consapevole di dover affrontare un periodo di forte stress per cercare di ricomporre il puzzle della sua vita, ma durante il suo percorso di “rinascita”, il ritorno di una persona (probabilmente una sua ex) proveniente dal suo passato potrebbe complicare ulteriormente le cose.

Leggi anche—>Gigi D’Alessio di nuovo papà: la reazione di Anna Tatangelo

Leggi anche—>Mattino 5: Federica Panicucci sostituita? Si scatenano i rumors

Silvia decide di ricominciare da zero, mentre Clara si isola sempre di più

Dopo essere stata scoperta da Guido, Silvia decide ci mettere un punto alla relazione avuta con Giancarlo durante l’assenza di suo marito Michele. L’amante, tuttavia, non sembra accettare con serenità la decisione della donna, e inizia una fase di corteggiamento molto insistente della quale Silvia non sa come liberarsi. Michele, intanto, ignaro di tutto, si colpevolizza per lo strano comportamento della moglie, iniziando a pensare di essere stato troppo assente. Per ricomporre l’equilibrio familiare, Michele propone a Silvia di partire insieme. La donna, felice della proposta ricevuta, coglie quell’occasione per mettere una pietra sopra al passato e ricominciare da zero. A causa di Gianmarco, però, le cose non saranno semplici come previsto…

In seguito al difficile rapporto avuto con Alberto, Clara è decisa a contare solo su sé stessa. Patrizio, per contro, vedendo la sua amata in difficoltà, è sempre più convinto che starle vicino e aiutarla sia l’unico modo per farla tornare a sorridere, senza accorgersi, però, di essere diventato un po’ troppo invadente.