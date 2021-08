Anticipazioni Una Vita, 8-14 agosto: l’arresto di Genoveva, un ritorno inaspettato

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 8 a sabato 14 agosto 2021: tanti colpi di scena in vista per l’amata soap.

Ad Una Vita Cesareo è accusato di aver rubato la medaglia di Marcia e di averla assassinata, successivamente viene rilasciato e, incalzato dal commissario, racconta a Felipe di aver visto sua moglie sul luogo del delitto nel giorno della morte della donna.

Nel frattempo Laura torna ad Acacias e rivela a Felipe di aver assistito ad una lite tra Genoveva e Santiago a causa di un coltello. Mendez si reca da Genoveva e la dichiara in arresto per l’omicidio di Marcia.

Una Vita: la scomparsa di Camino e i dubbi di Ildefonso

Emilio fa sapere a Felicia che Ildefonso è piuttosto preoccupato per la sua storia con Camino. La donna comincia a pensare che il ragazzo potrebbe venire a conoscenza della verità riguardo a Maite. Camino non riesce a nascondere la sua tristezza e Felicia trova un misterioso biglietto lasciato proprio dalla ragazza scomparsa. Ildefonso comincia a chiedere spiegazioni, così la donna si trova costretta a mentire e sostenere che Camino si sia recata per qualche giorno in convento.

Intanto Julio è molto preoccupato perché si rende conto di non avere un abito giusto per partecipare alle nozze per le quali dovrà ricoprire il ruolo del testimone, ma cii pensa Bellita a regalargli i vestiti adatti. I Dominguez ricevono una lettera dall’Argentina, che li informa del fatto che il viaggio di Cinta potrebbe essere annullato a causa della mancanza dei documenti. José Miguel si mette in moto deciso a fare di tutto affinché alla figlia sia permesso di partire e inseguire il suo sogno. Cinta è con Emilio: i due vanno alla ricerca di Camino, ma senza ottenere risultati. Quando si decidono a chiamare la polizia, la ragazza fa finalmente ritorno al ristorante e decide di essere sincera con Ildefonso.

Anticipazioni Una Vita: due matrimoni e un arresto

Fabiana e Marcelina portano il bouquet di nozze in regalo a Cinta e nel quartiere torna anche Arantxa, in occasione del matrimonio. L’ex cameriera corre tra le braccia di Cesareo e i due capiscono di amarsi ancora, ma di non poter stare insieme a causa degli stili di vita completamente diversi. Finalmente, con l’aiuto di Julio, Cinta riesce ad ottenere i documenti per partire verso l’Argentina.

Mentre Emilio e Cinta diventano marito e moglie, Camino si presenta in ritardo alla sua cerimonia di nozze e, quando arriva il momento di dire “sì” a Ildefonso, la giovane Pasamar lascia tutti con il fiato sospeso: stupendo tutti, il matrimonio viene alla fine celebrato e nella gioia generale si diffonde la notizia dell’arresto di Genoveva. Intanto Lolita lascia, per la prima volta, Antonito solo con Moncho per metterlo alla prova e il giovane Palacios si troverà costretto ad ammettere di fronte a sua moglie di quante difficoltà comporta il compito di prendersi cura di un neonato.