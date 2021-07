Una vita anticipazioni: la scelta estrema della protagonista

Una Vita è la soap opera spagnola che non smette mai di deludere i telespettatori italiani. A breve si assisterà a un colpo di scena che avrà come protagonisti Felipe e Genoveva. Ecco che cosa accadrà nelle prossime puntate: la dark lady farà una scelta estrema per raggiungere il suo obiettivo.

Una Vita: il diabolico piano di Genoveva

In Spagna è giunto da parecchio il gran finale della soap opera ambientata nel quartiere spagnolo più famoso di canale 5. Le vicende non smettono mai di entusiasmare i telespettatori e il merito è senza dubbio del formidabile cast che sa cimentarsi al meglio in qualsiasi tipo di situazione. Di recente un personaggio molto caro è venuto a mancare. Stiamo parlando della domestica Marcia, uccisa con un colpo di pugnale in un parco. A ritrovare il suo corpo è stato il guardiano Cesario e all’inizio i sospetti ricadono su Ismael che nel frattempo è partito per tornare a Cuba. La notizia ha sconvolto tutti al punto tale da far cadere il quartiere nella disperazione più assoluta. Colui che ha sofferto molto di più è stato sicuramente Felipe, il quale è venuto a conoscenza della sua morte tramite Liberto. Agustina non è riuscita a trovare le parole giuste per comunicargli la perdita. Nelle prossime puntate ci sarà una svolta perché Felipe si scaglierà contro Genoveva a causa di un amara scoperta.

Le lettere con la firma di Marcia

In poche parole Genoveva andrà in carcere con l’accusa di aver ucciso Marcia. Cercherà di far cambiare idea sul suo conto a Felipe, ma quest’ultimo non ne vorrà sapere. Lei si affiderà ad un avvocato bravissimo, infatti potrà tornare a casa. Nel frattempo Felipe riceverà una lettera scritta da Ismael. Il contenuto sconvolgerà Genoveva al punto tale da farle perdere i sensi. Sarà portato in ospedale e a causa del suo malessere fisico perderà il bambino. Felipe non accetterà bene questo triste finale. Genoveva darà la colpa al marito, ragion per cui mediterà vendetta. Con il suo avvocato cercheranno di fagliela pagare. Secondo le anticipazioni la dark lady si recherà di nascosto nella casa di Felipe per rubargli un biglietto con la calligrafia della domestica. Così Felipe inizierà a ricevere delle lettere con la firma di Marcia. Alla fine l’uomo scoprirà che dietro questi strani messaggi ci sarà lo zampino della moglie.

Leggi anche -> Una Vita anticipazioni: il figlio di Lolita e Antonino andrà in ospedale

La sete di vendetta

Come se non bastasse Genoveva prende di mira la domestica Laura. La obbligherà a confessare di essere stata abusata da Felipe per screditarlo davanti agli occhi della legge. La giovane deciderà di lasciare il quartiere per evitare di essere coinvolta nella delicata faccenda. E’ evidente che Genoveva è intenta più che mai a vendicarsi per il trattamento ricevuto dall’uomo che ha cercato in tutti i modi di riconquistare.

Leggi anche -> Una Vita anticipazioni: un personaggio esce di scena a causa di Genoveva