Il paradiso delle signore, Giulia Arena chi il fidanzato dell’attrice: “Da 7 anni…”

Tra le protagoniste più amate del Il Paradiso delle Signore Giulia Arena sembra essere ancora al centro delle storie della popolare soap anche la prossima stagione. Giulia interpreta l’ereditiera Ludovica Brancia di Montalto che dopo aver amato Riccardo si è legata a Marcello in una relazione che secondo quanto riferito dalle prime anticipazioni sarà osteggiata e non avrà vita facile. E se sul set Giulia s’immedesima perfettamente nel ruolo assegnatole amando i suoi partner in modo passionale nella vita reale la giovane attrice è legata sentimentalmente a Anton Giuseppe Morgia un giovane avvocato che sembra averla conquistata in modo totale.

Giulia Arena: “Stiamo insieme da circa 7 anni…”

Solitamente riservata e restia a condividere la sua vita privata Giulia in questi giorni su Instagram ha rivelato cosa la lega al coetaneo, ha parlato in modo palese del suo rapporto di coppia e di quanto sia stabile e felice: “Stiamo insieme da circa 7 anni, ci siamo conosciuti in un’auletta studio dell’Università, e mai più mollati!” Con questa dichiarazione Giulia ha voluto accontentare i fans che durante una diretta l’hanno riempita di domande. Un colloquio cordiale che la bella attrice de Il Paradiso delle Signore ha voluto instaurare con i followers sempre molto cordiali con lei.

Giulia ha anche rivelato che sono in programma dei cambiamenti nella sua carriera, recitare le piace ma presto potrebbe anche cimentarsi nella conduzione: “Condurre un programma su viaggi e società? Mi piacerebbe molto, ma dovrebbe valerne realmente la pena. La bellezza del nostro mestiere è poter affrontare progetti diversi e sempre nuovi, ma nel paradiso ho trovato un’opportunità ed una famiglia incredibile.” Ha affermato l’Arena sempre pronta per testarsi in una nuova esperienza o proposta di lavoro, disponibile a mettersi in gioco se le viene data l’opportunità.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: quale sarà il destino di Ludovica e Marcello?

Il paradiso delle signore 6 riserva per la prossima stagione televisiva alcuni rilevanti colpi di scena. La soap di Rai Uno nata come fiction di prima serata e promossa al day time ormai da qualche anno è attualmente in pausa ma a quanto pare quando riprenderà la programmazione ordinaria rivelerà alcuni importanti colpi di scena. Ad interessare i telespettatori è soprattutto la relazione tra Ludovica e Marcello il cui destino sembra essere già segnato. La giovane ereditiera interpretata da Giulia Arena chiuderà la sua relazione con Riccardo per Marcello, un amore quello con il giovane che troverà sulla sua strada molti ostacoli per vivere.

Intanto Enrica Pintore alias Clelia nella soap targata Rai ha manifestato su Instagram tutto il suo sdegno per la tragedia legata alla Sardegna: “Sardegna mia che ti hanno fatto? Hanno brutalmente deturpato la tua bellezza, hanno ferito il tuo cuore insieme al nostro, che piano piano ricucirà i pezzi.” Ha postato disperata l’attrice.