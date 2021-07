Can Yaman “sostituito”, non è più il bello del reame: chi ha preso il suo posto

Can Yaman sta cavalcando l’onda del successo da quando è andata in onda la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Adesso è al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta. Tuttavia da un po’ di tempo deve fare i conti con altri due bellissimi che stanno facendo compagnia agli italiani in questi mesi estivi. Ecco chi sono i due super attori.

Dopo Can Yaman arrivano loro

Da qualche giorno è terminato Mr Wrong – Lezioni d’amore. Can Yaman ha avuto modo di recitare nuovamente accanto alla collega Ozge Gurel. La bellissima favola d’amore che ha legato i loro personaggi ha riscosso un grande successo nel pubblico italiano. Tuttavia la Mediaset ha proposto nuove soap opere da collocare nella fascia pomeridiana con attori d’eccezione. Stiamo parlando di Kivanc Tatlitug e Kerem Bursin, ovvero i protagonisti di Brave and Beautiful and Love is in the air. Can Yaman ha ormai ha perso il primato dell’attore più affascinante di canale 5. Ecco alcune informazioni interessanti sul conto dei due bellissimi.

Kerem e Kivanc, due bellissimi della tv

Mr Wrong è giunto al termine con anticipo perché in Turchia non ha entusiasmato i telespettatori. Infatti non è stata realizzata una seconda stagione. Per questo motivo la soap opera è stata proposta il martedì sera in prima serata e al suo posto è stato collocato Brave and Beautiful. Kivanc ha il ruolo dell’impavido Cesur, intento a riprendere ciò che appartiene alla sua famiglia. Nella vita reale viene definito il Brad Pitt del Medioriente. In effetti ha un fascino indiscusso che ha stregato la vasta platea femminile. Kerem, invece, interpreta un architetto dal cuore di ghiaccio che poi si scioglierà per amore dell’assistente Eda (Hande Ercel). È un modello che sfila sulle passerelle più note nel mondo ed è anche protagonista di diverse pellicole cinematografiche. Anche lui è dotato di un fascino disarmante con un sorriso che sta dando del filo da torcere a Can Yaman.

Nuova sfida nel ruolo di Sandokan

Molti si stanno chiedendo si rivedranno nel piccolo schermo l’attore turco. Per il momento si sta godendo le meritate vacanze nel sud Italia con la conduttrice di Dazn, ma secondo fonti attendibili pare che si stia preparando per calarsi al meglio nel ruolo di Sandokan. Reciterà accanto ad attori italiani come Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Per quanto riguarda il ruolo di Marianna, molti vorrebbero che questo ruolo venga dato a Demet Ozdemir. Dal web, però, non è arrivato nessun aggiornamento. Osservando le storie di Instagram, si può notare che Can si sta sottoponendo quotidianamente a un duro allenamento fisico. Ciò dimostra che ha tanto altro da offrire al caloroso pubblico italiano.

