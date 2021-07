Il Paradiso delle signore, l’attore lancia lo spoiler: addio a…

I fan de Il Paradiso delle Signore attendono con trepidazione la sesta stagione, che partirà con la prima puntata prevista sempre su Rai 1 il 13 settembre prossimo. Non mancheranno le novità e anche gli addii, come ha fatto intendere uno dei personaggi più amati, il tenebroso Cosimo Bergamini interpretato da Alessandro Cosentini. Cerchiamo di capire cosa succederà

L’annuncio su Instagram

Il Paradiso delle Signore 6 tornerà su Rai 1 dal 13 settembre 2021. Le intriganti storie dei protagonisti sullo sfondo di Milano degli anni Sessanta sicuramente soddisferanno le aspettative degli appassionati. In particolare c’è grande curiosità intorno a Cosimo Bergamini, interpretato da Alessandro Cosentini. Come sanno i fedeli telespettatori il Bergamini ha ottenuto il cuore di Gabriella battendo Salvatore.

E’ proprio l’attore a dare qualche spunto su ciò che ci aspetta in autunno e lo fa attraverso il suo profilo ufficiale Instagram con alcune stories. Alessandro Cosentini infatti si mostra assieme a Giulia Arena, Ludovica nella soap, facendo intendere di star girando una scena de Il Paradiso delle Signore

Cosimo Bergamini lascerà la soap?

L’attore, vestito negli abiti d’epoca allega alle immagini una didascalia che lascia intendere qualcosa: “Di passaggio”. Cosa ha voluto intendere? Che Cosimo e Gabriella si lasceranno definitivamente? A confermare questa ipotesi è l’assenza del nome di Cosentini nel cast quindi si presuppone che presto ci sarà un addio. Forse farà un ultimo chiarimento con Gabriella prima di andare via?

Ma dove eravamo rimasti? Tanto per chiarire Cosimo e Gabriella si sono finalmente sposati anche se la loro felicità è durata ben poco. La lettera di Arturo che riportava accuse precise ai danni di Umberto Guarnieri ha fatto precipitare le cose.

Cosimo infatti è andato fuori di testa concentrandosi solo sulla missione di incastrare il commendatore. A dare un ulteriore battuta d’arresto alla loro relazione, ci ha pensato anche la gelosia nei confronti di Salvo, mai effettivamente assopita. Cosa accadrà nelle nuove puntate?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Ci ha pensato anche l’Ufficio stampa Rai a dare qualche anticipazioni sulle puntate della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Partendo da Umberto e Adelaide che dovranno affrontare il loro segreto sulla scomparsa di Achille, fino all’arrivo del misterioso Marco, nipote della contessa. Per non parlare di Tina, che farà il suo ritorno come affermata cantante.

Insomma, c’è tanto da guardare da settembre e soprattutto si saprà il destino di Cosimo e Gabriella. Quest’ultima, interpretata da Ilaria Rossi, al contrario del collega Alessandro Cosentini, ci sarà, perchè compare nel cast.