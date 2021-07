Luigi Berlusconi: età, lavoro, studi, moglie, vita privata: tutto sul figlio di Silvio Berlusconi

Anche per chi non segue la politica, Silvio Berlusconi rappresenta sicuramente una parte importante della storia della nostra nazione. Ma cosa sappiamo riguardo il suo figlio minore, Luigi? Tutto ciò che c’è da sapere lo troverete in questo articolo.

Nonostante l’appartenenza a una famiglia molto in vista, Luigi Berlusconi è sempre stato ed è tutt’ora un ragazzo molto riservato. Non ci sono molte informazioni su di lui, specialmente per ciò che riguarda la sua vita privata. La visibilità della sua famiglia, tuttavia, ha fatto sì che io qui, oggi, possa rivelarvi alcune indiscrezioni che lo riguardano.

Vita privata

Luigi Berlusconi sembrerebbe essere il più schivo e riservato tra i figli del Cavaliere. Questa estrema ricerca di privacy l’ha ereditata certamente dalla mamma, Veronica Lario: entrambi preferiscono restare lontani dalle luci dei riflettori. Altre due caratteristiche del carattere di Luigi sono la puntualità e la precisione: ereditate, questa volta, molto probabilmente dal papà.

Luigi Berlusconi non possiede profili social, cosa che sottolinea ancora di più quanto il ragazzo voglia tenere per sé tutto ciò che lo riguarda. Qualcosa, tuttavia, abbiamo a disposizione. Il 7 ottobre 2020 Luigi ha sposato Federica Fumagalli, anche lei molto riservata, probabilmente per rispettare la volontà del marito e per non avere favoritismi.

Non sappiamo da quanto tempo i due ragazzi stiano insieme: le prime foto della coppia sono apparse solo nel 2019. Il matrimonio di Luigi e Federica è stato celebrato a Milano (nella basilica di Sant’Ambrogio) in forma privata, ovviamente, e il ricevimento ha avuto luogo nella villa di famiglia a Macherio. A causa della positività al Covid19, Silvio Berlusconi non ha potuto presenziare alle nozze, ma una volta guarito ha subito raggiunto i novelli sposi in Brianza.

Nel 2019 è stata annunciata la gravidanza di Federica e, dall’amore della giovane coppia, è nato il loro primo figlio, Emanuele Silvio, in onore del Cavaliere che, ad oggi è nonno di ben tredici nipoti.

Studi e carriera

Il più giovane di casa Berlusconi, Luigi, è nato il 27 settembre 1988 in Svizzera (precisamente ad Arlesheim) da papà Silvio Berlusconi e mamma Veronica Lario.

Dopo aver conseguito il diploma, Luigi ha frequentato la prestigiosa università Bocconi di Milano e, nel 2011, si è laureato in economia e finanza. Nel corso della sua vita, Luigi Berlusconi ha ricoperto molti ruoli importanti: è stato membro del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A.; amministratore unico della società B Cinque S.r.l.; membro del consiglio di amministrazione di MolMed S.p.A. e consigliere di amministrazione di Fininvest S.p.A.