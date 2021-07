Grande Fratello Vip, relazione al capolinea per un’ex concorrente

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini ha riscosso un enorme successo e il merito è senza dubbio del formidabile cast. Purtroppo un’ex concorrente ha detto addio al suo compagno. Ecco di chi si tratta.

Spiacevole notizia per il Grande Fratello Vip

Quando i concorrenti entrano nella casa del reality più seguito d’Italia, sono consapevoli del fatto di essere ripresi 24 ore su 24. In questo modo si mettono a nudo e fanno i conti con sé stessi. Per fortuna possono contare sui compagni d’avventura e sul pubblico che segue dall’esterno con entusiasmo. La vittoria è stata data a Tommaso Zorzi, ma altri concorrenti sono riusciti a entrare nel cuore dei telespettatori. Tra questi abbiamo la bellissima attrice e doppiatrice Myriam Catania. Proveniente da una famiglia di talenti innati, la donna si è sempre mostrata allegra e sorridente. Ha anche parlato a ruota libera sulla suo rapporto con Luca Argentero ormai archiviato e con il compagno Quentin Kammermann. Quest’ultimo spesso si collegava in diretta per darle il suo supporto e farle vedere il figlio, frutto del loro amore. Purtroppo è stato lui in persona ad annunciare la fine di questa favola idilliaca. Ecco le parole dell’uomo.

“Non possiamo crescere come coppia”

Davanti alle telecamere Myriam è sempre stata allegra e ha cercato di legare con tutti i componenti della casa. Una volta ha avuto una discussione con Enock, il fratello di Mario Balotelli, per via di un ballo di troppo. Alla fine non ha mai mancato di rispetto a Quentin, però pare che ora si siano detti addio in totale accordo: “Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam e io abbiamo raggiunto in comune accordo che non possiamo crescere come coppia”. Con questa dichiarazione Quentin non ha lasciato alcun dubbio, non torneranno insieme almeno per ora. Questa notizia ha spiazzato i fan del Grande Fratello Vip perché vedevano tanto amore nei loro sguardi quando si incrociavano. Per amore del piccolo potrebbero fare un passo indietro. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Una nuova edizione ricca di sorprese

La nuova edizione del Gf Vip andrà in onda a partire da metà settembre e ci sono alcuni nomi già confermati. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero nella casa la cantante Katia Ricciarelli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Stasi, nota per essere stata ex fidanzata di Luca Onestini. I telespettatori ricorderanno senza dubbio quando l’ex tronista fu lasciato con una lettera dalla ragazza perché aveva deciso di affrontare una nuova relazione con Marco Cartasegna. Tuttavia nella casa ha avuto modo di conoscere l’attuale compagna Ivana Mrazova. I fan sono convinti che assisteranno ad altre situazioni simili, ragion per cui non vedono l’ora che abbia inizio l’ennesima edizione.

