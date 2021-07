Tommaso Zorzi e Francesco Oppini amicizia finita dopo il Grande Fratello Vip? Cosa succede tra i due

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al centro del gossip: ecco cosa sta succedendo.

Il Grande Fratello Vip è finito da un pezzo, ma il vincitore Tommaso Zorzi non smette di essere al centro dell’attenzione mediatica. In particolare, a scatenare i rumors è la presunta crisi del rapporto di amicizia con Francesco Oppini nato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Già qualche tempo fa, il web aveva iniziato a vociferare che i due non fossero più in buoni rapporti. Una voce subito smentita dal noto influencer, che in quell’occasione aveva dichiarato: “Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche star qui a dover parlare di sta roba. Ma purtroppo è così. Vabbè, andiamo avanti“.

La risposta di Francesco Oppini

Commento subito seguito da quello dell’amico, che aveva confermato: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi”. Parole confermate anche dalla cena a cui a Catania a cui i due hanno partecipato poco tempo dopo, insieme anche ad Andrea Zelletta e a Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici e ora compagno di Tommaso Zorzi.

Il tweet che ha scatenato i dubbi

Nelle ultime ore, però, il popolo di Internet è tornato alla ribalta e ha notato altri dettagli che farebbero presagire la fine dell’amicizia tra i due ex concorrenti del Gf Vip. Tutto è iniziato con un tweet, corredato dall’hashtag di Zorzi, TzVip, in cui Fabio Cerioli chiedeva “Ma le leggi non le approvano in Parlamento e Senato? Chiedo per un amico!“. Subito è arrivata la risposta del diretto interessato, il quale ha commentato con: “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia”.

La risposta di Tommaso Zorzi

Non molto dopo, l’influencer ha anche twittato un breve video estratto da RuPaul’s Drag Race, in cui ha aggiunto la scritta “Don’t fu*k with me fellas” (Non prendetemi in giro, ragazzi). Di lì a poco, un utente ha incalzato: “Perché invece di continuare a incitare l’odio nei tuoi fan, una volta ogni tanto non difendi il tuo amico Francesco Oppini?”.

Il dettaglio su Instagram

E anche stavolta è arrivata la risposta di Tommaso Zorzi: “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto!”. Insomma, parole che fanno pensare che qualcosa tra i due sia successo. Ad alimentare questa ipotesi è anche un altro dettaglio: Tommaso Zorzi ha deciso di non seguire più Francesco Oppini su Instagram. Per i follower non ci sono dubbi che ci sia di mezzo qualcosa, ma la verità è ancora poco chiara. Bisognerà aspettare le dichiarazioni dei due vip per capire cosa sia effettivamente accaduto.